Precisely stellt AI Readiness Assessment vor, um Weg vom Konzept zur Wertschöpfung zu beschleunigen

Precisely ist der einzige Anbieter von Datenmanagement, der fachkundige Beratung, Software in Unternehmensqualität und umfangreiche Datenbestände kombiniert. Diese Markteinführung signalisiert eine mutige, erweiterte Investition in die Ermöglichung verantwortungsvoller, unternehmensweiter KI in einer Zeit, in der der Wettbewerbsdruck noch nie so stark war.

KI-Bereitschaft: Vom Konzept zur Wertschöpfung

Unternehmen stehen unter wachsendem Druck, KI zu nutzen, und konkurrierende Anbieter machen Schlagzeilen im Wettlauf um die Bereitstellung von KI-Funktionen. Trotz steigender Investitionen in KI sind die meisten Unternehmen nicht darauf vorbereitet, das Potenzial dieser Technologie voll auszuschöpfen. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass nur 12 % der Unternehmen der Meinung sind, dass ihre Daten für KI bereit sind. 85 % der KI-Projekte scheitern an schlechter Datenqualität, schwacher Governance oder falscher Abstimmung zwischen Geschäft und IT.

„Bei der KI-Bereitschaft geht es nicht nur um Datenreife, sondern auch um die Schaffung eines wiederholbaren Rahmens für KI-Innovationen", sagt David Woods, SVP Global Services bei Precisely. "Das Precisely AI Readiness Assessment versetzt unsere Kunden in die Lage, schneller voranzukommen - mit Klarheit und Zuversicht, während sie Prozesse und organisatorisches Änderungsmanagement etablieren, um ihre KI-Initiativen erfolgreich zu skalieren. Wir befinden uns in einer Zeit, in der KI, insbesondere agentenbasierte KI, die Märkte umgestaltet und die Aufmerksamkeit der Vorstandsetagen auf sich zieht, und Precisely hilft seinen Kunden, diese Lücke zwischen Anspruch und Umsetzung mit strategischer Präzision zu schließen."