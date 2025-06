Mehr digitale Intelligenz für eine nachhaltige Zukunft

SHENZHEN, China, 11. Juni 2025 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Lösungen für die Informations- und Kommunikationstechnologie, hat kürzlich seinen Nachhaltigkeitsbericht 2024 veröffentlicht. Zum 17. Mal in Folge hat das Unternehmen seine Verpflichtungen und Fortschritte zur Nachhaltigkeit proaktiv der Öffentlichkeit bekannt gegeben.

Angesichts der sich beschleunigenden globalen Digitalisierungswelle bleibt ZTE seiner Rolle als „Motor der digitalen Wirtschaft" verpflichtet und treibt seine Nachhaltigkeitsagenda in zwei Hauptbereichen voran: durch bedeutende Fortschritte bei umweltfreundlichen Betriebsabläufen, die sich an wissenschaftlich fundierten Kohlenstoffzielen orientieren, sowie durch die Unterstützung der digitalen und kohlenstoffarmen Transformation in allen Branchen durch Spitzentechnologien.

Xu Ziyang, Executive Director und CEO von ZTE, betont in dem Bericht: „Die neue Welle der KI-getriebenen Technologie-Revolution, insbesondere der Boom großer Modelle und generativer KI, hat die digitale und intelligente Transformation weltweit vorangetrieben. In diesem entscheidenden Jahr voller Herausforderungen und Chancen ist ZTE als ‚Motor der digitalen Wirtschaft' seinem ursprünglichen Ziel treu geblieben und hat auf den Ruf der Zeit reagiert."

Der Bericht macht deutlich, dass ZTE weiterhin die grundlegenden Kapazitäten stärkt und die Investitionen in Forschung und Entwicklung erhöht, um eine stärkere Kernkompetenz aufzubauen. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung machen 19,81 % der Betriebseinnahmen aus. Zum 31. Dezember 2024 hatte ZTE weltweit 93.000 Patentanmeldungen eingereicht und über 48.000 Patente erteilt. Speziell im Bereich der Chips hatte ZTE etwa 5.500 Patentanmeldungen eingereicht. Über 2.000 davon sind bewilligt worden. Im Bereich der KI hatte das Unternehmen mehr als 5.000 Patentanmeldungen eingereicht, von denen fast die Hälfte bereits bewilligt wurden und starke Innovations- und technologische Fähigkeiten demonstriert haben.