Precisely ist Vorreiter bei KI-Innovationen zur Modernisierung der Kundenkommunikation

Neue Funktionen ermöglichen es Unternehmen, personalisierte, gesetzeskonforme Kommunikation in großem Umfang bereitzustellen - gestützt auf KI und vertrauenswürdige Daten

BURLINGTON, Massachusetts, 10. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Precisely, einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, kündigte heute die Einführung leistungsstarker KI-gesteuerter Funktionen in seinem EngageOne-Portfolio für die Kundenkommunikation an. Die neuesten Entwicklungen wurden entwickelt, um die Kundenansprache zu verbessern und die Modernisierung der Kommunikation für Unternehmen in den Bereichen Banken, Versicherungen, Telekommunikation und anderen stark regulierten Sektoren zu optimieren.