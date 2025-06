Precisely kündigt KI-Ökosystem für Datenintegrität über Cloud-, KI- und Analyseplattformen hinweg an

„Wir befinden uns an einem kritischen Punkt, an dem KI nicht nur die Technologie verändert, sondern ganze Geschäftsmodelle und Marktdynamiken umgestaltet", sagt Josh Rogers, Chief Executive Officer bei Precisely. "Um diesen rasanten Wandel zu bewältigen und erfolgreich zu sein, brauchen Unternehmen ein Höchstmaß an Flexibilität und Agilität, um einen optimalen Nutzen aus ihren KI-Initiativen zu ziehen. Unsere Mission ist es, Kunden mit vertrauenswürdigen Daten zu versorgen, unabhängig davon, welchen KI-Technologie-Stack sie wählen. Wir bauen ein vernetztes KI-Ökosystem für Datenintegrität auf, das akkurate, konsistente und kontextbezogene Daten in großem Umfang liefert und Unternehmen die Flexibilität gibt, mit Zuversicht zu innovieren."



Da Unternehmen zunehmend unterschiedliche Technologien einsetzen, die Legacy-, Cloud- und komplexe hybride Umgebungen umfassen, macht Precisely die Datenintegrität über diese Systeme hinweg skalierbar und anpassungsfähig und gibt Kunden die Flexibilität, Daten entsprechend ihrer spezifischen Bedürfnisse und Prioritäten zu verwalten, um ihre KI-Initiativen zu unterstützen.



Flexible KI Integration

Das KI-Ökosystem für Datenintegrität ermöglicht es Kunden, die zu ihren internen Anforderungen passenden KI-Modelle, -Tools und -Richtlinien zu nutzen und gleichzeitig die KI- und Analyseplattformen ihrer Wahl mit vertrauenswürdigen Daten zu versorgen. Die Unterstützung des Ökosystems umfasst:

„Bring-your-own-model"-Ansatz und Unterstützung für führende Large Language Models (LLMs), mit denen Unternehmen bestehende KI-Investitionen nutzen und die Einhaltung interner Sicherheitsprotokolle gewährleisten können.

Robuste KI-Governance-Funktionen, die durch intelligente, workflowgesteuerte Orchestrierung unterstützt werden. Diese Funktionen unterstützen die gemeinsame Bewertung von Modellwert und -leistung, Datendrift und Nutzungsrichtlinien, bringen funktionsübergreifende Stakeholder zusammen und schaffen eine klare Verantwortlichkeit zwischen den Teams.

Interoperable Datenintegrität