SIR JIMMY ANDERSON ENTHÜLLT DIE UNTERSTÜTZUNG VON DP WORLD FÜR DIE BASIS IM HEIMATLAND DES CRICKET

London (ots/PRNewswire) - DP World, das internationale Logistikunternehmen,

brachte heute seine Beyond Boundaries Initiative mit Hilfe der englischen

Legende Sir James Anderson zum Lord's Cricket Ground.



Rashid Abdulla, CEO & MD, Europe bei DP World, sagte: "Die Beyond Boundaries

Initiative zum ersten Mal nach Europa zu bringen, ist ein stolzer Meilenstein

für DP World. In Partnerschaft mit dem ICC und der MCC Foundation und mit Hilfe

unserer Lieferkettenlösungen tragen wir dazu bei, den Zugang zum Spiel zu

erweitern, indem wir Basiseinrichtungen in der gesamten Region unterstützen."





Die Lieferung von 250 Cricket-Trikots in einem umfunktionierten Schiffscontainer

erfolgt im Vorfeld des ICC World Test Championship Final in dieser Woche, für

die DP World als globaler Logistikpartner fungiert. Die Sets, die jeweils einen

Schläger, Schoner, Handschuhe und einen Helm enthalten, werden in Zusammenarbeit

mit der MCC Foundation an Schulen in ganz Großbritannien verteilt.



"Es ist großartig zu sehen, wie sich die Unterstützung eines ICC-Partners auf

den Breitensport in der ganzen Welt ausdehnt und nun vor dem Finale in dieser

Woche auch in Großbritannien ankommt", kommentierte Sir James Anderson. "Chancen

und Zugang sind alles, um hier Kricket zu spielen, daher ist die Bereitstellung

von Trikots durch DP World für das Schulsystem ein großer Moment."



Die Initiative wird auch während des Testspiels zwischen Südafrika und

Australien durch ein Trikot-für-Run-Programm unterstützt, wie es bei allen

ICC-Spitzenturnieren seit der Einführung der Initiative durchgeführt wurde.



Anurag Dahiya, Chief Commercial Officer des ICC, fügte hinzu: "Es gibt keine

authentischere Form der Partnerschaft als die überzeugte Unterstützung von DP

World an der Basis. Die Beyond Boundaries Initiative hat bereits in New York,

Namibia und darüber hinaus Auswirkungen auf das Leben der Menschen gehabt - und

jetzt bewirkt sie etwas im Herzen der Cricket-Tradition."



Angus Berry, Director of Operations der MCC Foundation, sagte: "Wir fühlen uns

für den Breitensport in diesem Land und darüber hinaus verantwortlich. Diese

Zusammenarbeit mit DP World, die noch vor dem Finale der ICC World Test

Championship Final in Lord's eintrifft, unterstreicht unser gemeinsames

Engagement für die Schaffung von Zugangsmöglichkeiten und Chancen für alle

jungen Kricketspieler."



Bis heute hat die Beyond Boundaries Initiative 12 wiederverwendete

Schiffscontainer geliefert, 3.000 Cricket-Kits verteilt, Programme in 8 Ländern

auf 4 Kontinenten aktiviert und über 15.000 jungen Menschen die Möglichkeit

gegeben, Cricket zu spielen.



