Magna Mining veröffentlicht Produktionsergebnisse für das 1. Quartal 2025 – der Wendepunkt in der Firmengeschichte

Magna Mining Inc. (Symbol Frankfurt: 8YD/ WKN A3CMTS / ISIN CA55925F1027 / Symbol TSX: NICU), der neue Produzent in Canada hat Ergebnisse des ersten Quartals veröffentlicht. Magna Mining hatte Ende Februar ein Produktportfolios von der Firma KGHM übernommen. Nur wenige Tage später hat Magna ebenfalls eine Kapitalerhöhung in Höhe von 33,5 Millionen Dollar erfolgreich abgeschlossen. Die übernommene Kupfermine McCreedy West hat bereits im März 790.000 Pfund Kupferäquivalent produziert. Der Durchschnittsgehalt - auf Kupferebene berechnet - betrug 3,01% Kupfer, also high grade! Ziel von Magna Mining ist es, in den nächsten Jahren weitere Minen in Betrieb zu nehmen, mit dem Potential einen positiven Cash-Flow von bis zu $300 Millionen jährlich zu erzeugen. Eckpfeiler dieser ehrgeizigen Pläne sind die fundamentalen Assets, die produzierende Kupfermine McCreedy, sowie die historischen Minen Levaq, Crean, Podolsky und Kirkwood. Die Erträge aus der McCreedy Mine finanziert alle weiteren Aktivitäten. Derzeitiges Kursziel per Research liegt bei CAN$ 3,10 pro Aktie.

Der Beginn der Produktion markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Unternehmensgeschichte von Magna Mining.

Das Unternehmen ist nun ein Produzent und generiert monatlich Cashflow – ein entscheidender Faktor für die Weiterentwicklung der übrigen Projekte. Die Übernahme der McCreedy-West-Mine bedeutet für Magna Mining nicht nur den unmittelbaren Einstieg in die Produktion, sondern eröffnet durch potenzielle Kapazitätserweiterungen auch ein erhebliches operatives Upside-Potenzial. In Verbindung mit der überzeugenden und inzwischen weiterentwickelten PEA für Crean Hill haben Analysten das Unternehmen anhand der Discounted-Cashflow-Methode (DCF) bewertet und ein Kursziel von bis zu 2,23 CAD je Aktie ausgesprochen. Die von KGHM übernommenen Liegenschaften waren für den Verkäufer von nachrangiger Bedeutung und erhielten entsprechend wenig Aufmerksamkeit. Magna hingegen kann mit einem eingespielten Team sowie bestehender operativer und unternehmerischer Infrastruktur zügig Fortschritte erzielen – insbesondere bei der Weiterentwicklung von Crean Hill und perspektivisch auch der historischen Shakespeare-Mine.