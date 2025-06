Vertrauensabstimmung über Tusks Regierung

WARSCHAU (dpa-AFX) - Nach dem Sieg des Rechtskonservativen Karol Nawrocki bei der Präsidentenwahl in Polen stellt Regierungschef Donald Tusk am Mittwoch (10.00 Uhr) im Parlament die Vertrauensfrage. Tusk rechnet mit einem harten Konflikt mit dem neuen Präsidenten, der von der oppositionellen PiS unterstützt wurde. Deshalb möchte er sichergehen, dass in seinem proeuropäischen Mitte-Links-Bündnis alle hinter ihm stehen.

Bei der Präsidentenwahl am 1. Juni hatte der politische Newcomer Nawrocki knapp gegen den Liberalen Rafal Trzaskowski gewonnen. Die Niederlage seines engen Mitstreiters Trzaskowski ist auch für Tusk eine schwere Schlappe.