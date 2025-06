Lkw-Lobby fürchtet Milliardenstrafen wegen EU-Klimazielen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Angesichts eines schleppenden Zuwachses klimafreundlicher Lastwagen im Straßenverkehr warnt der Lobbyverband Acea vor hohen Strafen für Hersteller. Demnach könnten Zahlungen in Milliardenhöhe fällig werden, sagten Verbandsvertreter bei einem Pressegespräch in Brüssel. Die Gesetzgeber müssten deutlich mehr unternehmen, um die Nachfrage nach klimafreundlichen Nutzfahrzeugen zu erhöhen.

Laut Industrie werden derzeit noch mehr als 90 Prozent aller neu zugelassenen Lkw mit Diesel betrieben. 3,5 Prozent der im 1. Quartal 2025 zugelassenen Lkw können elektrisch geladen werden, also fahren entweder mit Batterie oder sind Plug-in-Hybride. Besser sieht es bei Bussen aus: Dort sind laut Acea - wegen eines recht hohen Anteils an klimafreundlichen Bussen in Städten - noch knapp 65 Prozent Dieselfahrzeuge.