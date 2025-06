Deutscher Nato-General fordert Rückkehr zur Wehrpflicht

BERLIN (dpa-AFX) - Der deutsche Nato-General Christian Badia fordert angesichts des zusätzlichen Bedarfs von bis zu 60.000 Bundeswehr-Soldaten eine Rückkehr der Wehrpflicht in Deutschland. In der "Süddeutschen Zeitung" verwies Badia darauf, dass die Wehrpflicht nur ausgesetzt sei. Die Wiedereinführung müsse jetzt vorbereitet werden. Badia ist ranghöchster deutscher Soldat in der Nato und dort zuständig für die Weiterentwicklung des Bündnisses.

Badia kritisierte Aussagen von SPD-Fraktionschef Matthias Miersch, der darüber in dieser Legislaturperiode nicht diskutieren will. "Zu sagen, wir warten erst einmal diese Legislaturperiode ab, passt nicht zusammen mit der dargestellten Lage", sagte der Vier-Sterne-General. "Wenn wir jetzt vier Jahre abwarten, wären wir viel zu spät, um die Fähigkeitsziele der Nato umzusetzen. Wir haben es in den letzten vier bis sechs Jahren doch schon mit den bisherigen freiwilligen Angeboten nicht geschafft, mehr Personal zu gewinnen", gab er zu bedenken. Nun kämen nochmal 30 Prozent an Fähigkeitsforderungen oben drauf.