Termine am 11. Juni 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 11. Juni 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 ESP: Inditex, Q1-Zahlen

08:45 NLD: NXP Semiconductors, Hauptversammlung

09:45 DEU: TAG Immobilien, Capital Markets Day

11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung

11:00 DEU: Kontron, Hauptversammlung

12:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Hauptversammlung 14:00 USA: Nasdaq, Hauptversammlung

15:00 USA: Caterpillar, Hauptversammlung

15:00 USA: Altice USA, Hauptversammlung

16:00 USA: American Airlines Group, Hauptversammlung

22:05 USA: Oracle, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 5/25

08:00 DEU: Außenhandel Deutschlands und der EU mit Russland, Jahre 2021-2024 08:30 HUN: Verbraucherpreise 5/25

14:30 USA: Verbraucherpreise 5/25

14:30 USA: Realeinkommen 5/25

15:00 RUS: Handelsbilanz 4/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Verbraucherpreise 5/25



SONSTIGE TERMINE

09:25 BEL: European Defence & Security Summit 2025 (zweiter und letzter Tag) Bei der zweitägigen Veranstaltung treffen sich u.a. Politiker und Vertreter der Rüstungsindustrie. Am Mittwoch u.a. mit der EU-Kommissarin Hadja Lahbib

11:00 DEU: Online-Pk Bitkom e. V. «Cloud Report 2025: Status Quo und Trends in Wirtschaft und Politik»

15:00 DEU: Veranstaltung «Für eine effizientere Bankenaufsicht: Klare Spielregeln für SSM und ESAs» des Bundesverbands deutscher Banken, Frankfurt/M.

16:00 DEU/DNK: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen

DEU: Goldman Sachs Berlin Annual European Financials Conference u.a. mit Deutsche Börse, Munich Re, Unicredit (bis 12.6.25)

LUX: Mündliche Verhandlung am EU-Gericht über die Aufsichtsgebühr der EU für Meta und Tiktok

BEL: 20. Brussels Forum (bis 12.6.25), Brüssel

Diskussionsveranstaltung des German Marshall Fund of the United States (GMF) zu internationalen politischen Themen. °

