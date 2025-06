Termine bis 24. Juni 2025

SONSTIGE TERMINE

09:25 BEL: European Defence & Security Summit 2025 (zweiter und letzter Tag) Bei der zweitägigen Veranstaltung treffen sich u.a. Politiker und Vertreter der Rüstungsindustrie. Am Mittwoch u.a. mit der EU-Kommissarin Hadja Lahbib

11:00 DEU: Online-Pk Bitkom e. V. «Cloud Report 2025: Status Quo und Trends in Wirtschaft und Politik»

15:00 DEU: Veranstaltung «Für eine effizientere Bankenaufsicht: Klare Spielregeln für SSM und ESAs» des Bundesverbands deutscher Banken, Frankfurt/M.

16:00 DEU/DNK: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen

DEU: Goldman Sachs Berlin Annual European Financials Conference u.a. mit Deutsche Börse, Munich Re, Unicredit (bis 12.6.25)

LUX: Mündliche Verhandlung am EU-Gericht über die Aufsichtsgebühr der EU für Meta und Tiktok

BEL: 20. Brussels Forum (bis 12.6.25), Brüssel

Diskussionsveranstaltung des German Marshall Fund of the United States (GMF) zu internationalen politischen Themen.

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 12. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: OHB, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammlung

11:00 ITA: Pirelli, Hauptversammlung

12:30 GBR: Tesco, Hauptversammlung

14:00 USA: Blackrock, Investor Day

19:00 USA: Zoom Communications, Hauptversammlung

22:05 USA: Adobe, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig)

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 4/25 08:00 ROU: Verbraucherpreise 5/25

08:00 GBR: BIP 4/25

08:00 GBR: Industrieproduktion 4/25

08:00 GBR: Handelsbilanz 4/25

09:30 DEU: IfW, Veröffentlichung der Sommerkonjunkturprognose für Deutschland und die Welt, Kiel 10:00 DEU: IWH, Konjunkturprognose, Halle

11:00 DEU: RWI, Konjunkturprognose

12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/25

12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig)

14:30 USA: Erzeugerpreise 5/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Pk des Ifo-Instituts zur Veröffentlichung der Konjunktur-Prognose Sommer 2025 mit Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser

11:00 DEU: Autonome Demofahrt mit dem Prototyp des VW ID. Buzz AD durch die Straßen Hamburgs, Hamburg

BEL: Konferenz der Internationalen Energieagentur zu Energieeffizienz Vor Ort sind neben mehreren Vorstandsvorsitzenden auch IEA-Chef Fatih Birol und der EU-Kommissar für Energie, Dan Jorgensen.

DEU: Goldman Sachs Berlin Annual European Financials Conference u.a. mit Vonovia, CaixaBank, Deutsche Bank, Commerzbank (bis 12.6.25)

17:00 DEU: Feier zum 75-jährigen Bestehen des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks und 125 Jahre Handwerkskammern + 18.30 Festrede Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

BEL: 20. Brussels Forum (zweiter und letzter Tag), Brüssel Diskussionsveranstaltung des German Marshall Fund of the United States (GMF) zu internationalen politischen Themen.

BEL: Konferenz der Internationalen Energieagentur zu Energieeffizienz, Brüssel

LUX: Treffen der EU-Justiz- und Innenminister, Luxemburg

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen



--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 13. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 5/25

10:00 DEU: DWS, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Aumann, Hauptversammlung in Bielefeld

10:00 AUT: Strabag, Hauptversammlung

10:00 FRA: Atos, Hauptversammlung

16:00 USA: Best Buy, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieproduktion 4/25 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 4/25

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 4/25

07:00 FIN: Verbraucherpreise 5/25

08:00 SWE: Verbraucherpreise 5/25

08:00 DEU: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig)

08:00 DEU: Insolvenzen, 1. Quartal 2025 + Schnellindikator 5/25 08:00 DEU: Großhandelspreise 5/25

08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig)

10:00 ITA: Handelsbilanz 4/25

11:00 EUR: Handelsbilanz 4/25

11:00 EUR: Industrieproduktion 4/25

14:00 POL: Leistungsbilanz 4/25

14:00 POL: Handelsbilanz 4/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/25 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Abschluss Innenministerkonferenz (IMK), Bremerhaven

09:00 DEU: DIW Pressegespräch: DIW-Konjunkturprognose Sommer 2025 (online)

LUX: Treffen der EU-Justizminister, Luxemburg



--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 16. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

18:30 FRA: Axa, Hauptversammlung in Toulouse

20:00 USA: Humana, Investor Conference



TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 5/25

04:00 CHN: Industrieproduktion 5/25

08:30 CHE: Erzeugerpreise 5/25

08:30 CHE: Importpreise 5/25

09:00 CHE: SECO Summer Economic Forecast

10:00 BGR: Verbraucherpreise 5/25

10:00 ITA: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig)

11:00 EUR: Arbeitskosten Q1/25

14:30 USA: Empire State Index 6/25



SONSTIGE TERMINE

FRA: 54. Luftfahrtmesse Salon du Bourget, Le Bourget



CAN: Fortsetzung des G7-Gipfels, Kananaskis



LUX: Treffen der EU-Minister für Energie



POL: Informelles EU-Ministertreffen für Landwirtschaft

--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 17. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 USA: General Electric, Investor Day,

10:00 DEU: FMC, Capital Markets Day

10:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung in München 10:00 DEU: Bike24, Hauptversammlung in Dresden

10:00 DEU: Deutsche Rohstoff, Hauptversammlung in Mannheim 10:00 DEU: AdCapital, Hauptversammlung (online)

15:00 USA: Etsy, Hauptversammlung

15:00 USA: Biogen Inc., Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/25

11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 6/25

12:00 IRL: Handelsbilanz 4/25

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 5/25

14:30 USA: Im- und Exportpreise 5/25

15:15 USA: Industrieproduktion 5/25

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 5/25

16:00 USA: Lagerbestände 4/25

16:00 USA: NAHB-Index 6/25



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Roundtable Goldman Sachs zu Fusionen und Übernahmen (M&A, Mergers & Acquisitions) im 1. Halbjahr 2025 u.a. mit Christopher Droege, Head of M&A Deutschland und Österreich, und Tibor Kossa, Co-Head Investmentbanking Deutschland und Österreich.

10:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft namentliche Nennung in Pressemitteilung der Bundesnetzagentur, Karlsruhe

10:00 DEU: Online-Pk Welthungerhilfe und Terre des Hommes Vorstellung «Kompass 2025 - Zur Wirklichkeit der deutschen Entwicklungspolitik», Berlin

19:30 DEU: Vorstellung des autonomen Volkswagen ID.Buzz AD, Hamburg

CAN: Abschluss des G7-Gipfels, Kananaskis



LUX: Treffen der EU-Umweltminister, Luxemburg



--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 18. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung in Köln

10:30 DEU: Sto, Hauptversammlung in Donaueschingen

11:00 DEU: Formycon, Hauptversammlung in München

13:00 GBR: International Consolidated Air, Hauptversammlung 15:00 USA: Comcast, Hauptversammlung



CHE: Givaudan, HY Pre-close Roundtables



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 5/25

01:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 4/25

08:00 GBR: Verbraucherpreise 5/25

08:00 GBR: Einzelhandelspreise 5/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig)

09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid

10:00 EUR: Leistungsbilanz 4/25

11:00 EUR: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 5/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: BIP Q1/25 (1. Veröffentlichung)

20:00 USA: Fed-Zinsentscheid



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Rechtsstreit um Discounter-Werbung mit Preisermäßigung, Karlsruhe

11:00 DEU: Pk ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland und Sachsen Sommer 2025, Dresden

RUS: Internationales Wirtschaftsforum in St. Petersburg (SPIEF), St. Petersburg

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 19. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

12:30 DEU: Befesa, Hauptversammlung

13:30 USA: Delta Air Lines, Hauptversammlung



GBR: United Utilities, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 5/25

08:00 CHE: Handelsbilanz 5/25

09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid



SONSTIGE TERMINE

LUX: Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister, Luxemburg

LUX: Treffen der Euro-Gruppe, Luxemburg



HINWEIS

Feiertag Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Teile Sachsens, Teile Thüringens. Börse geöffnet.

USA: Feiertag, Börse geschlossen



--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 20. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Accenture, Q3-Zahlen

18:00 GBR: Manchester United, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 6/25

01:30 JPN: Verbraucherpreise 5/25

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 5/25

08:00 DEU: Erzeugerpreise 5/25

08:45 FRA: Geschäftsklima 6/25

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 6/25

10:00 EUR: Geldmenge M3 5/25

11:00 BEL: Index Verbrauchervertrauen 6/25

12:00 LVA: Erzeugerpreise 5/25

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 6/25 (vorläufig)

14:30 USA: Philadelphia Fed Outlook 6/25

14:30 CAN: Einzelhandelsumsatz 4/25

16:00 USA: Frühindikator 5/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M.



LUX: Treffen der EU-Gesundheitsminister, Luxemburg



HINWEIS

SWE/FIN: Feiertag, Börse geschlossen



--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 23. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 DEU: New Work, Hauptversammlung

12:00 GBR: Kingfisher, Hauptversammlung

15:00 DEU: Zooplus, Hauptversammlung in München

19:00 CHE: Roche, Virtual Hematology Investor Event



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 (1. Veröffentlichung) 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Industrieproduktion 5/25

10:00 POL: Erzeugerpreise 5/25

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 (1. Veröffentlichung) 12:00 IRL: Erzeugerpreise 5/25

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 5/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: BDI-Tag der deutschen Industrie (TDI), Berlin (bis 24.6.25)

BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel



--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 24. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hornbach, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Bijou Brigitte, Hauptversammlung in Hamburg 10:00 DEU: PVA TePla, Hauptversammlung in Gießen

11:00 LUX: Grand City Porperties, Hauptversammlung

11:00 LUX: Aroundtown S. A., Hauptversammlung

11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung in München

14:30 USA: Mastercard, Hauptversammlung

22:00 USA: FedEx, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Continental, Kapitalmarkttag



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung)

07:00 FIN: Erzeugerpreise 5/25

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 6/25

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 5/25

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/25

14:30 CAN: Verbraucherpreise 5/25

15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 4/25

15:00 BEL: Geschäftsklima 6/25

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 6/25

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 6/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung BDI-Tag der deutschen Industrie (TDI), Berlin Jährlich treffen sich ranghohe Vertreter aus Politik und Wirtschaft auf der Veranstaltung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI). u.a. mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU), Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) und Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)

DEU: Bundestag

+ 12.00 Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu den bevorstehenden Gipfeltreffen von Nato und EU

18.30 DEU: Bitkom Sommerfest- 25 Jahre Bitkom: 25 Jahre Engagement für die digitale Wirtschaft, für digitale Teilhabe, für ein digitales Deutschland + Rede Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Karsten Wildberger (CDU)

DEU: Automatica 2025 - Messe für Robotik und Automation München

LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten

LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister



CHN: Jahrestreffen «New Champions» des Weltwirtschaftsforums, Tianjin

--------------------------------------------------------------------------------------- °

