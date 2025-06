Wieder Warnstreiks in Brauereien im Norden

HAMBURG/JEVER/LÜBZ (dpa-AFX) - Warnstreikt bei Jever, Astra, Holsten und Lübzer: Weil es bei der jüngsten Tarifrunde erneut keine Einigung gab, ruft die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ab heute erneut zum Ausstand in den norddeutschen Brauereien auf. In Jever soll er 24 Stunden dauern, in Hamburg und Lübz sogar 48 Stunden, wie die NGG mitteilte.

Betroffen sind die Carlsberg-Brauerei in Hamburg, wo auch Biere der Marken Holsten und Astra abgefüllt werden, die Brauerei Lübz in Mecklenburg-Vorpommern und das Friesischen Brauhaus zu Jever in Niedersachsen. Beginnen soll der Warnstreik überall mit der Frühschicht um 6 Uhr. Um 9 Uhr ist in Jever eine Streikkundgebung vor dem Werkstor geplant.