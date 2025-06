Gamestop enttäuscht: Umsatz sinkt, Filialen schließen

Videospielhändler Gamestop (GME) hat im ersten Quartal einen Umsatzrückgang um 17 Prozent auf 732,4 Millionen US-Dollar gemeldet, im Vergleich zu 881,8 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Die Gamestop-Aktie fiel nachbörslich um rund 4 Prozent.

Kunden greifen immer weniger auf physische Spielekäufe in den Geschäften zurück, was die traditionelle Geschäftsstruktur von Gamestop zunehmend unter Druck setzt. Der Konzern, der in den vergangenen Jahren von seinem Status als Meme-Stock an der Börse profitiert hat, ist zwar bemüht, mit einer erweiterten E-Commerce-Plattform gegenzuhalten, aber die Kehrtwende zeigt bislang noch kaum Erfolge.