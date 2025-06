JPMORGAN stuft Brenntag auf 'Negativ'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag von 60 auf 56 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zudem drückte Chetan Udeshi der Aktie in seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse den Stempel "Negative Catalyst Watch" auf. Damit gab er seinen skeptischen Erwartungen für die Mitte August anstehenden Quartalszahlen des Chemikalienhändlers Ausdruck. Kurzfristig dürfte der Druck auf die Ergebnisse anhalten. Seine bereinigte operative Ergebnisschätzung (Ebitda) für 2025/26 liegt nach eigener Aussage 4 Prozent unter der Konsensprognose. Zudem seien die mittelfristigen organischen Wachstumsaussichten mit dem neuen Konzernchef ungewiss, so der Experte. Er rechnet frühestens im ersten Halbjahr 2026 mit strategischen Veränderungen. Udeshis Top-Favorit in der Branche bleibt IMCD./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2025 / 21:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

