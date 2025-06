Renk: Doppeltes Downgrade – Zweistelliger Crash zieht Rüstungsaktien mit sich!

Am Dienstag haben Anleger erneut Gewinne bei Rüstungswerten mitgenommen – vor allem bei Renk-Aktien, die nach einer doppelten Abstufung durch die Bank of America (BofA) 15 Prozent an Wert verloren haben. Rheinmetall büßte 5,8 Prozent ein, Hensoldt über 6 Prozent. Während Renk-Titel am Mittwoch einen Erholungsversucht starten, notieren Hensoldt und Rheinmetall erneut mit roten Vorzeichen.

Die Stimmung im Sektor sei derzeit "durchwachsen", erklärten Analysten der kanadischen Bank RBC. Hauptgrund sei die Unsicherheit über künftige Verteidigungsbudgets, die insbesondere große Hersteller belaste. Auch beim kommenden Nato-Gipfel dürfte die Debatte über höhere Militärausgaben – angestoßen von Donald Trump – im Fokus stehen.