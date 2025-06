Hensoldt von massiven Gewinnmitnahmen belastet

In der letzten technischen Besprechung zu Hensoldt vom 28. Mai wurde bei einem erfolgreichen Anstieg über das Märzhoch von 81,00 Euro auf einen Folgeanstieg an das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 101,50 Euro hingewiesen. Dieses Niveau konnte bravourös durch einen neuen Rekord bei 108,90 Euro in der abgelaufenen Woche abgearbeitet werden. Genau an dieser Stelle ist die Aktie aber in den Konsolidierungsmodus gesprungen und dürfte nun in zwei Wellen zurück auf das Märzhoch bei 81,00 Euro korrigieren. Dies eröffnet gleichwohl gute Chancen, durch den Einsatz des Turbo-Put-Optionsscheins WKN DY9NPK hieran zu partizipieren. Auf der Oberseite müsste mindestens der Bereich um die Rekordstände nachhaltig überwunden werden, damit aus technischer Sicht Aufwärtspotenzial an das 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 114,20 Euro freigesetzt werden kann.

Trading-Strategie: