DAX testet 24.000er-Marke

Heute dürften die US-Verbraucherpreisdaten für Mai zeigen, ob und wie viel Spielraum die US-Notenbank Fed für Zinssenkungen in den kommenden Monaten besitzt. Allgemein rechnet der Markt mit weiteren Zinsschritten durch die Fed erst im September oder Oktober. Eine Enttäuschung könnte demnach dem DAX den nötigen Impuls auf der Unterseite versetzen und unterhalb von 23.911 Punkten zu einem Rücklauf zurück auf die Märzhochs bei 23.476 Punkten führen. Misslingt an dieser Stelle ein tragfähiger Boden, findet das Barometer um den EMA 50 sowie die eine Kursspitze vom 23. Mai um 23.275 Punkten einen weiteren Support vor. Nach Möglichkeit sollte es aber nicht mehr tiefer gehen, weil sonst die Chance auf zeitnahe Rekordstände auf einen sehr viel späteren Zeitpunkt verschoben werden müsste. Auf der Oberseite ist das Aufwärtspotenzial derzeit durch eine obere Trendlinie begrenzt, erst oberhalb von mindestens 24.345 Punkten wird ein Gipfelsturm an 24.479 Punkte erwartet, im Zuge dessen könnte der DAX sogar auf 24.566 Zähler weiter klettern.

Aktuelle Lage