Zara-Mutter Inditex von Währungseffekten belastet - Zuwächse im neuen Quartal

ARTEIXO (dpa-AFX) - Die Zara-Eigentümerin Inditex hat der mauen Konsumlaune zuletzt etwas trotzen können. In den gut fünf Wochen von Anfang Mai bis 9. Juni stieg der Umsatz auf Basis konstanter Wechselkurse um sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie die Konkurrentin von H&M am Mittwoch mitteilte. Damit zog das Wachstum im Vergleich zu den Vormonaten an. Die Frühlings- und Sommerkollektionen seien von den Kunden gut angenommen worden, hieß es von der spanischen Textilkette weiter. Im laufenden Geschäftsjahr (bis Ende Januar) dürften aber vor allem Währungseffekte belasten; diese könnten die Erlöse um drei Prozentpunkte schmälern.

Im ersten Geschäftsquartal (bis Ende April) war dieser Gegenwind bereits zu spüren: Der Umsatz legte im Jahresvergleich zu tatsächlichen Wechselkursen um 1,5 Prozent auf knapp 8,3 Milliarden Euro zu. Währungsbereinigt betrug das Plus dagegen 4,2 Prozent - und bereinigt um den Effekt des Schaltjahres 2024 sogar 5,3 Prozent.