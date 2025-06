EZB-Präsidentin Lagarde fordert ein Ende von Handelsstreitigkeiten

PEKING (dpa-AFX) - Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat sich gegen Zwangsmaßnahmen zur Beseitigung von Handelsdefiziten ausgesprochen. Eine durch Zwang durchgesetzte Handelspolitik könne keine nachhaltige Lösung für aktuelle Spannungen sein, sagte Lagarde am Mittwoch in einer Rede in Peking bei einem Besuch der chinesischen Notenbank. Die frühere französische Handelsministerin sprach, nachdem sich die USA und China auf einen vorläufigen Plan zur Beendigung ihres Handelsstreits geeinigt hatten.

Protektionismus untergrabe die Grundlagen des globalen Wohlstands, warnte Lagarde. Mittlerweile seien die Länder durch globale Lieferketten zwar eng miteinander vernetzt, aber dennoch geopolitisch nicht mehr so eng verbunden wie früher. Handelspolitische Zwangsmaßnahmen können daher mit größerer Wahrscheinlichkeit zu gefährlichen Vergeltungsmaßnahmen führen.