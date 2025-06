Reißender Absatz für Nintendos neue Switch-2-Konsole

KYOTO (dpa-AFX) - Nintendo hat beim Verkaufsstart der neuen Konsole Switch 2 mehr als 3,5 Millionen Geräte in den ersten vier Tagen verkauft. Es sei ein Rekord für Konsolen der Firma, betonte der japanische Spiele-Spezialist. Im Grunde kauften die Kunden nach dem 5. Juni in wenigen Tagen die Bestände leer, die Nintendo in den vergangenen Monaten zur Markteinführung aufgebaut hatte. Einige Online-Händler stellen Wartezeiten von zwei Monaten in Aussicht.

Nintendo hatte Anfang Mai einen Absatz von ungefähr 15 Millionen Switch-2-Konsolen zum Ablauf des laufenden Geschäftsjahres Ende März 2026 angepeilt. Einige Marktexperten halten diese Prognose angesichts des großen Interesses an dem Gerät für eher vorsichtig. Nintendo-Chef Shuntaro Furukawa versicherte damals aber, die Vorhersage werde nicht von den Produktionskapazitäten gebremst.