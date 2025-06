Daimler Truck und Toyota schaffen asiatisches Lkw-Schwergewicht

Nach monatelangen Verhandlungen haben beide Unternehmen am Dienstag die finale Vereinbarung zur Gründung einer börsennotierten Holdinggesellschaft getroffen, die ihren Sitz in Tokio haben wird. DTG und Toyota werden jeweils 25 Prozent der Anteile an dieser Holding halten, die künftig 100 Prozent der Anteile an Fuso und Hino besitzt. CEO der neuen Gesellschaft wird Karl Deppen.

Die beiden Branchenschwergewichte wollen ein global wettbewerbsfähiges Unternehmen schaffen, das von den Synergien und Skaleneffekten in Bereichen wie Forschung und Entwicklung, Beschaffung und Produktion profitiert. Besonders im japanischen Heimatmarkt sollen dadurch signifikante Wettbewerbsvorteile erzielt werden. Die Aufnahme der Geschäftstätigkeit der Holdinggesellschaft ist für April 2026 geplant.