Zeus North America Mining Corp. unterzeichnet Absichtserklärung zum Erwerb der Kupfer-Gold-Konzessionsgebiete Delker und Bulls Eye in Nevada, USA

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 11. JUNI 2025 / IRW-Press / ZEUS NORTH AMERICA MINING CORP. (CSE: ZEUS) (OTCQB: ZUUZF) (FWB: O92) (DAS „UNTERNEHMEN“ ODER „ZEUS“) freut sich bekannt zu geben, dass es am 9. Juni 2025 eine verbindliche Absichtserklärung (Letter of Intent/„LOI“) zum Erwerb einer Beteiligung von 90 % an den Kupfer-Gold-(„Cu-Au“)-Konzessionsgebieten Delker und Bulls Eye im Nordosten des US-Bundesstaates Nevada unterzeichnen konnte.

Über das Konzessionsgebiet Delker:

- Das Konzessionsgebiet befindet sich in rund 79 Kilometern („km“) Entfernung von der Stadt Elko in Nevada (siehe Abbildung 1).

- Es grenzt an das von der Firma Ridgeline Minerals Corp. bearbeitete Porphyrprojekt Big Blue, das eine Karbonat-Verdrängungslagerstätte („CRD“) mit Cu-Au-Silber-(„Ag“)- ± Blei-Zink-(„Pb-Zn“)-Mineralisierung beherbergt. Ridgeline führt derzeit an den Westflanken der historischen Mine Delker Butte Bohrungen durch und erkundet sowohl den hochgradig mineralisierten Cu-Au-Skarn als auch potenzielle Cu-Au-Porphyrziele in der Tiefe. Der ehemalige Bergbaubetrieb der Mine Delker, wo zwischen 1916 und 1917 insgesamt 94.434 Pfund Kupfer mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 6,2 % Cu produziert wurden (*Smith, R.M., 1979), teilt sich die nördliche Grenze mit dem Konzessionsgebiet Delker und die südliche Grenze mit dem von Reyna Silver betriebenen Ag-Pb-Zn-CRD-Projekt Medicine Springs.

- Das Konzessionsgebiet befindet sich im Elko County und besteht aus 400 Claims, die im Besitz des Bureau of Land Management („BLM“) sind; auf dem Konzessionsgelände gibt es keine Schutzgebiete.

- Nevada wurde vom Fraser Institute 2022 zur führenden Bergbauregion der Welt gekürt.

- Das Konzessionsgebiet ist über eine Zufahrtsstraße erreichbar und kann ganzjährig bearbeitet werden.

- Das Konzessionsgebiet befindet sich innerhalb von Nevadas „New Base Metal Trend” (Entwicklungszug mit Basismetallvorkommen) (siehe Abbildung 2).

- Das Konzessionsgebiet liegt innerhalb des Intrusionsgürtels Dolly Varden-Delker Butte, der sich in der Kreidezeit und dem Unteren Jura ausgebildet hat. Die Geologie der Region wird im Allgemeinen von Intrusionsgestein dominiert, das dem Jura zuzuordnen ist und in die Kalkstein- und Dolomitsequenzen des Karbonatschelfs aus dem Paläozoikum eingedrungen ist. Diese Region beherbergt verschiedene Mineralisierungstypen, wie z.B. Porphyrformationen, kupferführende Skarne, CRD-Lagerstätten sowie sediment-/karbonatgebundene Goldmineralisierungen und solche vom Carlin-Typ.

- In jüngerer Zeit haben sich die Explorationsaktivitäten vor allem auf Gold konzentriert. Zu den Unternehmen, die Beteiligungen am bzw. rund um das Konzessionsgebiet Delker Property halten/hielten, zählen die Firmen Newmont USA, Nevada Gold, Pegasus Gold Corp., Kinross Gold und Battle Mountain Gold.

- Im Zuge der obertägigen Arbeiten wurden von der Firma Pegasus Gold Corp. 114 Oberflächenproben (aus Böden) aus einem kleinen Teilbereich des Konzessionsgebiets Delker gewonnen und auf ihren Gold- und Arsengehalt untersucht. Siebzehn Proben wiesen einen Goldgehalt von über („>“) 0,1 Gramm Gold pro Tonne („g/t Au“) bzw. bis zu 2,8 g/t Au auf.

- Im Rahmen obertägiger Arbeiten auf dem Konzessionsgelände bei Delker Hill, die in früheren Jahren von GHK durchgeführt wurden (1980), konnten acht Stichproben aus dem Gestein isoliert werden, die > 0,2 g/t Au enthielten; der Spitzenwert lag bei 2,33 g/t Au.

- Im Zuge von Flachbohrungen (weniger als 100 m tiefe Bohrlöcher) durch die Firma Pegasus Gold Corp. im Gebiet von West Buttes wurden mächtige Zonen mit anomalen Goldwerten entdeckt:

WB-1: 9,14 m mit 0,74 g/t Au, einschließlich 4,57 m mit 1,30 g/t Au;

WB-4 : 35 m mit 0,32 g/t Au, einschließlich 1,52 m mit 0,45 g/t Au, 0,58 g/t Au und 0,42 g/t Au, 4,57 m mit 0,41 g/t Au und 0,66 g/t Au;

WB-5 : 6,10 m mit 0,24 g/t Au und 13,72 m mit ca. 0,56 g/t Au, einschließlich 4,57 m mit 3,86 g/t Au;

WB-18 : 7,62 m mit ca. 0,22 g/t Au, einschließlich 1,52 m mit 0,57 g/t Au.

- NV Resources entnahm zuletzt Oberflächenproben im Konzessionsgebiet; dazu zählen sechs Gesteinsstichproben mit einem Cu-Gehalt von mehr als 1,8 % (ermittelt mit einem tragbarem Röntgenfluoreszenzspektrometer/pXRF) und 13 Gesteinstichproben mit einem Cu-Gehalt von mehr als 1 % bzw. bis zu 7,8 % (American Assay Laboratories).

- Das Konzessionsgebiet wird auf regionaler Ebene von einer magnetischen Struktur unterlagert, die vermutlich einem metallführenden Intrusionsereignis (Porphyrziel) darunter zuzuordnen ist und eine potenzielle Wärmequelle darstellt, die für die skarnartige Mineralisierung in den Gebieten von Delker Buttes und Delker Hill sowie für die Edelmetallmineralisierung in der gesamten Medicine Range verantwortlich ist.

Über das Konzessionsgebiet Bulls Eye:

- Das Konzessionsgebiet ist rund 79 Kilometer („km“) von der Stadt Elko in Nevada entfernt und liegt 17 km nördlich der Konzession Delker.

- Das Konzessionsgebiet befindet sich im Elko County und besteht aus 40 BLM-Claims; auf dem Konzessionsgelände sind keine Schutzgebiete ausgewiesen.

- Das Konzessionsgebiet wird von einer Zone unterlagert, in der hohe Magnetfeldwerte und hohe Schwerkraftwerte zusammenfallen, was auf eine verborgene Porphyrformation hindeuten könnte.

Zukünftige Exploration:

- Eine vollständige Datenerfassung beider Konzessionsgebiete;

- Obertägige Kartierungen;

- Ein Programm zur obertägigen Entnahme von Stichproben aus Böden und Gesteinsmasse;

- Geophysikalische Bodenuntersuchungen, unter anderem Magnetfeldmessungen und induzierte Polarisation („IP“);

- Erkundungsbohrungen.

Vertragsbedingungen der Optionsvereinbarungen:

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die kanadische Wertpapierbörse Canadian Securities Exchange, des Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung und der Unterzeichnung der finalen Vereinbarungen für beide Konzessionsgebiete wird die Firma Nedeel LLC („Nedeel“) Zeus das alleinige und exklusive Recht gewähren, innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren eine Beteiligung von 90 % an jedem der beiden Konzessionsgebiete zu erwerben, sofern folgende Zahlungen in bar bzw. in Form von Aktien geleistet werden:

- 50.000 USD bei Unterzeichnung der LOI als Exklusivitätszahlung (die „Anfangszahlung“); falls nicht innerhalb von 60 Tagen nach Unterzeichnung der LOI eine endgültige Optionsvereinbarung (die „Optionsvereinbarung“) abgeschlossen wird, hat Zeus eine nicht erstattungsfähige Aufhebungszahlung („Break Fee“) in Höhe von zusätzlich 50.000 USD zu leisten.

- Bei Unterzeichnung der Optionsvereinbarung ist ein Betrag in Höhe von 230.000 USD zu entrichten, vorausgesetzt, die Anfangszahlung wird bei Unterzeichnung auf diesen Betrag angerechnet.

- Es werden insgesamt 1.000.000 Stammaktien von Zeus (jeweils eine „Aktie“) auf Needel übertragen wie folgt:

250.000 Aktien spätestens am ersten Jahrestag der Optionsvereinbarung;

weitere 250.000 Aktien spätestens am zweiten Jahrestag der Optionsvereinbarung;

spätestens am dritten Jahrestag der Optionsvereinbarung werden nochmals und abschließend 500.000 Aktien übergeben sowie eine finale Barsumme in Höhe von 250.000 USD entrichtet (die „ Zahlung im dritten Jahr “).

Jede der vorgenannten Zahlungen in bar bzw. in Form von Aktien ist eine Einmalzahlung zum Erwerb einer Beteiligung von 90 % an beiden Konzessionsgebieten. Wurden sämtliche Zahlungen in bar bzw. in Form von Aktien innerhalb des dreijährigen Optionszeitraums geleistet, so gilt, dass Zeus eine Beteiligung von 90 % an beiden Konzessionsgebieten erworben hat, und Nedeel wird eine Net Smelter Return-(„NSR“)-Royalty von 3 % an beiden Konzessionsgebieten gewährt. Die Hälfte der jeweiligen Royalty (1,5 %) kann von Zeus jederzeit innerhalb von zehn Jahren ab dem Datum der Optionsvereinbarung in 1/15-Teilbeträgen zurückgekauft werden, und zwar zu einem Kaufpreis von 100.000 USD pro Teilbetrag in den ersten fünf Jahren (für einen Gesamtkaufpreis von 1.500.000 USD) oder zu 200.000 USD pro Teilbetrag, wenn der Rückkauf zwischen dem fünften und zehnten Jahrestag stattfindet (für einen Gesamtkaufpreis von 3.000.000 USD). Bei Ausübung der Option werden Zeus und Nedeel für jedes Projekt ein Joint Venture gründen. Nedeel wird bis zum Zeitpunkt der Machbarkeitszahlung (wie nachstehend definiert) eine Förderbeteiligung (Carried Interest) an den Konzessionsgebieten behalten.

Zusätzlich zu den Zahlungen für die Ausübung der Optionen ist Zeus verpflichtet, bestimmte zusätzliche Bonuszahlungen für jedes Konzessionsgebiet an Nedeel zu leisten wie folgt:

- Sobald eine erste Ressource von mindestens 750.000 Unzen Gold (Au) oder AuÄq und anderen Basis- und Edelmetallen (einschließlich Kupfer) für jeweils eines der Projekte definiert wurde, zahlt Zeus an Nedeel zusätzlich 1.500.000 USD in bar (die „Ressourcenzahlung“);

- Sobald (i) eine positive bankfähige Machbarkeitsstudie für eines der beiden Projekte abgeschlossen wurde oder (ii) eine Förderentscheidung für eines der beiden Projekte getroffen wurde (je nachdem, welches Ereignis früher eintritt), hat Zeus zusätzlich 3.000.000 USD in bar an Nedeel zu entrichten (die „Machbarkeitszahlung“). Zur Klarstellung: Die Bonuszahlung und die Machbarkeitszahlung sind einmalige Zahlungen in Bezug auf beide Projekte und zur Zahlung fällig, sobald ein Projekt den entsprechenden Meilenstein erreicht; es erfolgt jedoch keine neuerliche Zahlung, wenn das verbleibende Projekt gegebenenfalls auch einen solchen Meilenstein erreicht.

- Zeus ist nicht verpflichtet, die Zahlung im dritten Jahr (250.000 USD) zu leisten, wenn Zeus zur Entrichtung der Ressourcenzahlung verpflichtet wurde und diese geleistet hat.

- Es liegt im Ermessen von Zeus, entweder die Ressourcenzahlung oder die Machbarkeitszahlung durch die Ausgabe von Aktien zu leisten. Wenn Zeus sich dafür entscheidet, die Ressourcenzahlung in Aktien zu leisten, beläuft sich die Ressourcenzahlung auf 2.000.000 USD; entscheidet sich Zeus dafür, die Machbarkeitszahlung in Aktien zu leisten, beläuft sich die Machbarkeitszahlung auf 4.000.000 USD. Der Richtwert der ausgegebenen Aktien entspricht dem 30-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der Aktien an der CSE für die 30 Tage unmittelbar vor dem jeweiligen Fälligkeitsdatum der Zahlung, vorbehaltlich eines Mindestpreises von 0,05 CAD pro Aktie und vorbehaltlich der Genehmigung durch die CSE.

Abbildung 1: Lage der Konzessionsgebiete Delker und Bulls Eye

Abbildung 2: Nevadas „New Base Metal Trend“

*Dies wird lediglich als Nachweis früherer Explorationsarbeiten im Projekt und zur Veranschaulichung des geologischen Potenzials des Gebiets angegeben. Jegliche Informationen stammen ausschließlich vom Management von Zeus Mining und anderweitig öffentlich verfügbaren Informationen Dritter, welche als zuverlässig angesehen werden, die aber nicht unabhängig vom Unternehmen verifiziert wurden und von daher nicht bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit garantiert sind. Das Management von Zeus weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Zeus nicht unbedingt auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten hinweisen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dean Besserer, P.Geo., der President & CEO des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors.

„Dean Besserer“

President und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter info@zeusminingcorp.com.

ANSPRECHPARTNER FÜR ANLEGER:

Kin Communications Inc.

Tel: 604-684-6730

ZEUS@kincommunications.com

Zeus North America Mining Corp.

1100 - 1199 West Hastings Street

Vancouver, BC, V6E 3T5

Über Zeus North America Mining Corp.

Das Unternehmen befasst sich mit der Mineralexploration und konzentriert sich dabei auf seine Explorationskonzessionsgebiete Cuddy Mountain, Selway und Great Western im US-Bundesstaat Idaho. Die Konzessionen in Idaho bestehen aus 101 (Cuddy Mountain), 57 (Selway) bzw. 38 (Great Western) Lode-Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von rund 4.200 Acres. Das Vorzeigekonzessionsgebiet des Unternehmens, Cuddy Mountain, grenzt an die Kupfer-Porphyr-Entdeckung Leviathan von Hercules Metals Corp.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei Verwendung in dieser Pressemeldung sollen die Wörter „schätzen“, „prognostizieren“, „glauben“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „planen“, „vorhersagen“, „können“ oder „sollten“ sowie die Verneinung dieser Wörter oder deren Abwandlungen oder vergleichbare Begriffe zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung zum Ausdruck kommen, in Anbetracht der Erfahrung der jeweiligen leitenden Angestellten und Direktoren, der aktuellen Bedingungen und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als vernünftig erachtet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in sie gesetzt werden, da die Parteien keine Garantie dafür geben können, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung beinhalten unter anderem die Explorationspläne des Unternehmens. Diese Aussagen und Informationen spiegeln die derzeitige Ansicht des Unternehmens wider. Es bestehen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in Erwägung gezogen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere künftige Ereignisse wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Es gibt eine Reihe wichtiger Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen angegebenen oder implizierten abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Währungsschwankungen, eine begrenzte Unternehmensgeschichte der Parteien, Störungen oder Veränderungen auf den Kredit- oder Wertpapiermärkten, Ergebnisse von Betriebsaktivitäten und Projektentwicklungen, Projektkostenüberschreitungen oder unvorhergesehene Kosten und Ausgaben sowie allgemeine Entwicklungs-, Markt- und Branchenbedingungen.

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Erklärungen Dritter in Bezug auf seine Wertpapiere oder seine Finanz- oder Betriebsergebnisse (je nach Fall) zu kommentieren. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der wesentlichen Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Investoren und andere Personen, die sich bei ihren Entscheidungen auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen des Unternehmens stützen, sollten die oben genannten Faktoren sowie andere Ungewissheiten und mögliche Ereignisse sorgfältig berücksichtigen. Das Unternehmen ist davon ausgegangen, dass die im vorigen Absatz genannten wesentlichen Faktoren nicht dazu führen werden, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Die Liste dieser Faktoren ist jedoch nicht erschöpfend und kann sich ändern, und es kann nicht zugesichert werden, dass diese Annahmen das tatsächliche Ergebnis dieser Punkte oder Faktoren widerspiegeln werden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu aktualisieren, es sei denn, dies ist in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

