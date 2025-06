JEFFERIES stuft Inditex auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Inditex nach Quartalszahlen des Textilkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Die Resultate zeigten eine Wiederbeschleunigung des Wachstums und sollten die Anleger nach zwei enttäuschenden Quartalen beruhigen, schrieb James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion./gl/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2025 / 02:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2025 / 02:08 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,73 % und einem Kurs von 46,93EUR auf Tradegate (11. Juni 2025, 09:08 Uhr) gehandelt.