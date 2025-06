USA-China-"Deal" ein Witz - jetzt Inflation und Trump-Proteste!

Der "Deal" nach den Gesprächen in London zwischen den USA und China ist ein Witz - im Grunde hat man sich darauf geeinigt, worauf sich Trump und Xi Jinping schon vor Wochen geeinigt hatten. Dass das Treffen ein Fiasko war, zeigt sich schon an den Formulierungen: man stimme überein, einen Rahmen zur Umsetzung der Absprachen der Genf-Gespräche umzusetzen. Humor ist, wenn man trotzdem lacht! Im Kern besteht der "Deal" zwischen den USA und China offenkundig darin: wenn China Seltene Erden liefert, würde die USA einige Chip-Restriktionen etwas aufweichen. Keine Rede dagegen von einer Senkung der Zölle - und das ist das, was die Märkte vor allem interessiert hätte. Heute die frischen Daten zur Inflation in den USA - wie stark machen sich die Trump-Zölle bemerkbar? Im Fokus auch die Proteste in den USA gegen Trump vor der Parade am Samstag..

1. US-Inflation dürfte ansteigen – heute Top-Event 14:30 Uhr – Vorschau

2. Handelskrieg: USA und China einigen sich auf Rahmenabkommen

