Jefferies belässt Inditex auf 'Buy' - Ziel 54 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Inditex nach Quartalszahlen des Textilkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Die Resultate zeigten eine Wiederbeschleunigung des Wachstums und sollten die Anleger nach zwei enttäuschenden Quartalen beruhigen, schrieb James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion./gl/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2025 / 02:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2025 / 02:08 / ET