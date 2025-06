innen wirklich wichtig ist - neue Insights aus dem Toluna Sentiment Tracker (FOTO)

Frankfurt (ots) - Mit dem fortlaufenden Toluna Sentiment Tracker beleuchten wir

regelmäßig, wie sich die Einstellungen und Sorgen von Konsument:innen in

Deutschland verändern - beeinflusst durch Inflation, politische Entwicklungen

und wirtschaftliche Unsicherheiten.



Die neuesten Zahlen zeigen: Während der Preis für viele weiterhin das zentrale

Kriterium ist, spielen Werte wie Herkunft und Vertrauen in bestimmte Marken für

einige Zielgruppen nach wie vor eine Rolle.





Herkunftsland vs. Preis - was zählt mehr?Neu in unserer aktuellen Erhebung ist die Frage nach dem Verhältnis vonHerkunftsland und Preis beim Kauf verschiedenster Produkte - von Lebensmittelnüber Technik bis hin zu Haushaltsgeräten.Das Ergebnis: Fast 80 % der Verbraucher:innen geben an, dass für sie der Preiswichtiger ist als das Herkunftsland des Produkts.Doch ein Blick in die Alterssegmente offenbart Unterschiede:- Auch Boomer achten mehrheitlich auf den Preis - aber innerhalb dieser Kohortegibt es signifikant mehr Menschen, für die das Herkunftsland wichtiger ist alsbei den jüngeren Generationen.- Die Gen Z zeigt sich besonders preissensibel und pragmatisch - Herkunft spieltfür sie kaum eine Rolle.Wofür wird aktuell mehr - und wofür weniger - Geld ausgegeben?Die Haushaltsausgaben steigen weiter, wobei Inflation nach wie vor alsHauptgrund genannt wird.Bereiche mit steigenden Ausgaben:- Lebensmittel- Wohnen / Miete- HaushaltswarenBereiche mit sinkenden Ausgaben:- Essen außer Haus / Takeout- Mode & Bekleidung- Konsum von alkoholischen Getränken außer HausSparmaßnahmen der Konsument:innen:- Vor allem durch Verzicht auf nicht unbedingt notwendige Ausgaben (v. a. beiGen X und Boomern)- Wechsel zu günstigeren Marken & Handelsmarken- Nutzung von Rabatten, Coupons, Loyalty-Programmen und Apps (v. a. bei Gen Z)Knapp jede/r dritte Konsument:in nutzt vermehrt Gutscheine und Rabatte,insbesondere innerhalb der Generation Z. Am beliebtesten sind hier klassischeTreuekarten-Rabatte/ Punktesysteme (insbesondere innerhalb der Boomer und Gen X)sowie Rabatt-Apps von Geschäften. Diese Systeme bieten Handelsunternehmen somiteine gute Möglichkeit, Konsument:innen langfristig zu binden.Offen abgefragt zeigt sich darüberhinaus, dass sich Konsument:innen eine größereTransparenz bei Preisanpassungen wünschen und solche offen kommuniziert aucheher akzeptieren, als versteckte Preiserhöhungen (Shrinkflation).Rezessionsangst wächst - aber auch OptimismusDie Angst vor einer wirtschaftlichen Verschlechterung fällt leicht -gleichzeitig steigt der Anteil optimistischer Konsument:innen leicht an.Hauptgründe für steigenden Optimismus & Konsumfreude: