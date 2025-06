IperionX sichert sich im Rahmen des SBIR-Vertrags der Phase III im Wert von 99 Mio. USD einen ersten Auftrag der U.S. Army

11. Juni 2025 / IRW-Press / IperionX Limited (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) freut sich bekannt zu geben, dass im Rahmen des mit dem US-Verteidigungsministeriums (U.S. Department of Defense/DoD) abgeschlossenen SBIR-Vertrags (Small Business Innovation Research) der Phase III mit unbestimmter Lieferzeit und Menge (Indefinite Delivery, Indefinite Quantity/IDIQ) ein erster Auftrag im Wert von 1,3 Mio. USD von der U.S. Army eingegangen ist.

Der Auftrag ermöglicht die Herstellung und Lieferung von Titanbauteilen für Landfahrzeugprogramme der U.S. Army. Sämtliche technische Spezifikationen, Leistungsanforderungen und Liefertermine unterliegen dem „U.S. Controlled Unclassified Information Program“ (Executive Order 13556), das den Schutz sensibler Daten im Bereich des Verteidigungssektors gewährleistet.

Der Auftrag der U.S. Army wird in der von IperionX am Titanium Manufacturing Campus in Virginia errichteten Betriebsanlage ausgeführt, in der die firmeneigene Herstellungsmethode und ein modernes Titan-Schmiedeverfahren zum Einsatz kommen. Die Herstellung dieser kritischen Titankomponenten in Amerika stärkt die Resilienz der Lieferkette und verringert die Abhängigkeit von ausländischen Titanquellen. Gleichzeitig werden hochwertige Arbeitsplätze in der Produktion in den Vereinigten Staaten geschaffen.

Bei diesem Projekt handelt es sich um den ersten einer Reihe von Aufträgen, die im Rahmen des SBIR-Phase-III-Vertrags im Wert von 99 Mio. USD voraussichtlich erteilt werden. Dieser Vertrag ermöglicht es jeder Behörde des Verteidigungsministeriums (DoD) und der US-Regierung, beim Aufbau von Produktionskapazitäten zu unterstützen und Bauteile und Materialien aus Titan direkt von IperionX zu beziehen.

Anastasios (Taso) Arima, CEO von IperionX, erklärt:

„Dass wir uns diesen ersten Auftrag der U.S. Army sichern konnten, ist ein entscheidender Schritt zum Aufbau einer nationalen Titan-Lieferkette. Er markiert den Beginn einer Langzeitpartnerschaft mit dem Verteidigungsministerium, die eine Bereitstellung missionskritischer Titanbauteile ermöglicht und Amerikas Führungsrolle im Bereich hochentwickelter Werkstoffe stärken wird. Wir hoffen im Zuge der Erteilung weiterer Aufträge im Rahmen des 99 Mio. USD schweren Vertrags auf eine rasche Zunahme des Auftragsvolumens.“