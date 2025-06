DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Inditex auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Inditex nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Textilkonzern habe die Erwartungen einmal mehr weitgehend erfüllt, so die Reaktion von Adam Cochrane am Mittwoch. Die um Währungseffekte bereinigte Umsatzentwicklung sei allerdings etwas fad. Der Experte rechnet mit einem Kursrückgang der Aktie im niedrigen einstelligen Prozentbereich./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2025 / 06:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,95 % und einem Kurs von 46,82EUR auf Tradegate (11. Juni 2025, 09:53 Uhr) gehandelt.