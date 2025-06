Lockheed Martin schwer getroffen: Pentagon kürzt F-35-Bestellung drastisch!

In einem Dokument des US-Verteidigungsministeriums, das diese Woche an den Capitol Hill gesendet wurde, wird nun um 24 der hochmodernen Flugzeuge gebeten, statt der 48, die im vergangenen Jahr noch in Aussicht gestellt worden waren.

Im Mai hatte der Finanzchef von Lockheed Martin erklärt, dass das Unternehmen mit einem endgültigen Vertrag für die F-35-Jets rechne, die jedoch von Verzögerungen im Zusammenhang mit einem Technologie-Upgrade betroffen seien. Im Jahr 2024 plant das Rüstungsunternehmen, insgesamt 110 F-35-Kampfjets an die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten zu liefern. Das F-35-Programm macht etwa 30 Prozent des Umsatzes von Lockheed Martin aus.

Analysten schätzen, dass Lockheed Martin im Jahr 2025 einen Umsatz von 71,3 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 26,65 US-Dollar erzielen könnte. Die Dividende wurde auf 12,75 US-Dollar pro Aktie erhöht, was einer Dividendenrendite von etwa 2,65 Prozent entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 48,57 Prozent, was auf eine nachhaltige Dividendenpolitik hinweist. Durch die Auftragskürzung entgehen dem Rüstungsunternehmen Milliarden US-Dollar. Die Aktie liegt an der New Yorker Börse vorbörslich im Minus:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

