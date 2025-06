Nach Earnings-Crash: Jetzt bei dieser KI-Aktie zugreifen?

Tipp aus der Redaktion Hohe Ordergebühren fressen deine Trading-Gewinne auf? Das muss nicht sein, denn bei SMARTBROKER+ handelst du Aktien, Derivate, ETFs und viele andere Produkte schon ab 0 Euro. Hohe Ordergebühren fressen deine Trading-Gewinne auf? Das muss nicht sein, denn bei SMARTBROKER+ handelst du Aktien, Derivate, ETFs und viele andere Produkte schon ab 0 Euro. Jetzt Depot eröffnen und kräftig sparen!

Umsatz und Gewinn über den Erwartungen

Die Nachfrage nach der Dienstleistung von GitLab ist hoch, wie die am Dienstagabend vorgelegten Quartalszahlen beweisen. Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um 26,8 Prozent auf 214,5 Millionen US-Dollar. Damit konnten die Erwartungen um 1,3 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Das Ergebnis bedeutet außerdem einen neuen Rekordumsatz des Wachstumsunternehmens.

Auch der bereinigte Gewinn wusste zu überzeugen. Pro Aktie erwirtschaftete GitLab einen (Non-GAAP) Gewinn von 0,17 US-Dollar, was um 2 Cent über den Schätzungen sowie um 0,14 US-Dollar über dem Vorjahreswert lag. Das erste Quartal ist üblicherweise das ertragsschwächste.

Trotz gestiegener Kosten konnte der Nettoverlust reduziert werden

Der auf die Anteilseigner entfallende Nettoertrag (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP) lag bei -35,88 Millionen US-Dollar beziehungsweise -0,22 US-Dollar je Anteilsschein. Gegenüber dem Vorjahresquartal konnte der Nettoverlust um rund 19 Millionen US-Dollar verringert werden – und dass trotz gestiegener Kosten in allen Bereichen, insbesondere für Marketingaufwendungen.

Das jedoch beweist, dass es GitLab zunehmend besser gelingt, seine Erlöse in Gewinne zu konvertieren. Vor allem bei der operativen Marge machte das Unternehmen große Fortschritte: Die wechselte (bereinigt) das Vorzeichen von -2,0 auf 12,0 Prozent.

Da außerdem Aktienvergütungen einen großen Teil der Kosten verursachen, diese aber nicht cashwirksam sind, lieferte das Unternehmen trotz bilanzieller Verluste einen Cashflow in Höhe von 28,1 Millionen US-Dollar. Dadurch sind die Finanzreserven auf 255,7 Millionen US-Dollar gestiegen.

Prognose gerade so über den Schätzungen

Während im abgelaufenen Quartal große Fortschritte Richtung nachhaltiger Profitabilität gelungen sind, konnte der Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr jedoch nicht überzeugen.

Das Management um CEO Bill Staples stellte einen Konzernerlös in Höhe von 936 bis 942 Millionen US-Dollar in Aussicht, während der bereinigte Gewinn pro Aktie zwischen 0,74 und 0,75 US-Dollar je Anteil betragen soll. Damit konnte GitLab die Analystenerwartungen jedoch nur ganz knapp schlagen. Das war dem Markt schlicht zu wenig für einen spekulativen Wachstumstitel.

Aktie vor zweistelligen Verlusten

Entsprechend heftig fiel die Kursreaktion aus. Noch in der Nachbörse verlor die Aktie, die in diesem Jahr bereits auf Verluste in Höhe von 13,9 Prozent zurückblickt, zweistellig an Wert. In der US-Vorbörse wurde sie am Mittwochvormittag mit einem Abschlag von 12 Prozent gehandelt.

Dadurch drohen die gegenüber dem Stand vor einem Jahr erzielten Gewinne von 9,6 Prozent vollständig abgegeben zu werden. Außerdem dürfte die erst in der vergangenen Woche zurückeroberte 50-Tage-Linie wieder aufgegeben werden. Damit ist das prozyklische Kaufsignal nach dem Absturz im April bereits wieder dahin.

Fazit: Zuschlagen, sobald die Chance dazu besteht!

Nichtsdestotrotz könnte der neuerliche Rücksetzer eine Einstiegschance für geduldige Anlegerinnen und Anleger bedeuten, denn die operativen Fortschritte sind beträchtlich, während die Software-Entwicklungsplattform unter Programmierinnen und Programmieren angesehen ist und von einer wachsenden Zahl an Unternehmenskunden genutzt wird.

Die Zahl der jährlich wiederkehrenden Verträge mit einem Wert von mindestens 5.000 US-Dollar kletterte zuletzt um 13 Prozent auf 10.104. Vertragsabschlüsse mit einem Umsatz von mindestens 100.000 US-Dollar legten sogar um 26 Prozent auf 1.288 Kundinnen und Kunden zu. Das beweist, dass GitLab immer häufiger auch große Vertragsabschlüsse gelingen, die sich besonders positiv auf die Profitabilität auswirken dürften. Spekulative Investoren sollten der Aktie, sobald sie einen Boden gefunden hat, eine Chance geben!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Gitlab Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,71 % und einem Kurs von 37,10EUR auf Tradegate (11. Juni 2025, 11:02 Uhr) gehandelt.