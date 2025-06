Proxima Fusion sammelt in Serie-A-Finanzierungsrunde 130 Millionen Euro ein, um bis 2030 das weltweit erste Stellarator-basierte Fusionskraftwerk zu bauen (FOTO)

München (ots) - Das am schnellsten wachsende Fusionsenergie-Startup Europas

erhält finanzielle Unterstützung zur Weiterentwicklung der kommerziellen

Fusionstechnologie. Diese soll zur Sicherung der Energieversorgung auf dem

gesamten Kontinent eingesetzt werden



Proxima Fusion (https://www.proximafusion.com/) , das am schnellsten wachsende

Fusionsenergie-Startup Europas, gab heute den Abschluss einer

Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 130 Millionen Euro (150 Millionen Dollar)

bekannt. Dies ist die größte private Investitionsrunde im Bereich der

Fusionsenergie in Europa.







Capital angeführt, unter Beteiligung von UVC Partners, dem DeepTech & Climate

Fonds (DTCF), Plural, Leitmotif, Lightspeed und Bayern Kapital. Club degli

Investitori, OMNES Capital und Elaia Partners, Visionaries Tomorrow, Wilbe und

redalpine, das die Seed Finanzierung anführte, beteiligten sich ebenfalls an

dieser Runde.



Proxima Fusion verfügt damit über insgesamt mehr als 185 Millionen Euro (200

Millionen Dollar) an öffentlichen und privaten Mitteln und kann seine Mission,

das weltweit erste kommerzielle Fusionskraftwerk auf Basis eines

Stellarator-Designs zu bauen, weiter vorantreiben.



Francesco Sciortino , CEO und Mitbegründer von Proxima Fusion, sagte:



"Die Fusion markiert einen Wendepunkt: Sie ermöglicht es, die bisherige

Abhängigkeit von natürlichen Ressourcen durch eine stärkere Ausrichtung auf

technologische Führungsstärke zu ersetzen und eröffnet so neue Wachstums- und

Wettbewerbspotenziale. Proxima ist perfekt positioniert, um diese Dynamik zu

nutzen: Wir bringen ein spektakuläres Ingenieur- und Fertigungsteam mit weltweit

führenden Forschungseinrichtungen zusammen und beschleunigen somit den Weg zum

ersten europäischen Fusionskraftwerk im nächsten Jahrzehnt."



Verlagerung der globalen Energieabhängigkeit



Proxima wurde Anfang 2023 als Spin-out des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik

(https://www.ipp.mpg.de/en) (IPP) gegründet, mit dem es im Rahmen einer

öffentlich-privaten Partnerschaft weiterhin eng zusammenarbeitet, um Europa in

eine neue Ära der sauberen Energie zu führen. Die EU sowie nationale

Regierungen, darunter Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien,

erkennen zunehmend die Fusion als strategische, zeitgemäße Technologie, die für

die Energiesouveränität, die industrielle Wettbewerbsfähigkeit und ein

CO2-neutrales Wirtschaftswachstum unerlässlich ist.



Proxima baut auf die langjährigen öffentlichen Investitionen Europas in Fusion Seite 1 von 3 Seite 2 ►





Die Serie-A-Finanzierungsrunde wurde gemeinsam von Cherry Ventures und BaldertonCapital angeführt, unter Beteiligung von UVC Partners, dem DeepTech & ClimateFonds (DTCF), Plural, Leitmotif, Lightspeed und Bayern Kapital. Club degliInvestitori, OMNES Capital und Elaia Partners, Visionaries Tomorrow, Wilbe undredalpine, das die Seed Finanzierung anführte, beteiligten sich ebenfalls andieser Runde.Proxima Fusion verfügt damit über insgesamt mehr als 185 Millionen Euro (200Millionen Dollar) an öffentlichen und privaten Mitteln und kann seine Mission,das weltweit erste kommerzielle Fusionskraftwerk auf Basis einesStellarator-Designs zu bauen, weiter vorantreiben.Francesco Sciortino , CEO und Mitbegründer von Proxima Fusion, sagte:"Die Fusion markiert einen Wendepunkt: Sie ermöglicht es, die bisherigeAbhängigkeit von natürlichen Ressourcen durch eine stärkere Ausrichtung auftechnologische Führungsstärke zu ersetzen und eröffnet so neue Wachstums- undWettbewerbspotenziale. Proxima ist perfekt positioniert, um diese Dynamik zunutzen: Wir bringen ein spektakuläres Ingenieur- und Fertigungsteam mit weltweitführenden Forschungseinrichtungen zusammen und beschleunigen somit den Weg zumersten europäischen Fusionskraftwerk im nächsten Jahrzehnt."Verlagerung der globalen EnergieabhängigkeitProxima wurde Anfang 2023 als Spin-out des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik(https://www.ipp.mpg.de/en) (IPP) gegründet, mit dem es im Rahmen eineröffentlich-privaten Partnerschaft weiterhin eng zusammenarbeitet, um Europa ineine neue Ära der sauberen Energie zu führen. Die EU sowie nationaleRegierungen, darunter Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien,erkennen zunehmend die Fusion als strategische, zeitgemäße Technologie, die fürdie Energiesouveränität, die industrielle Wettbewerbsfähigkeit und einCO2-neutrales Wirtschaftswachstum unerlässlich ist.Proxima baut auf die langjährigen öffentlichen Investitionen Europas in Fusion