Beko kündigt Updates für die HomeWhiz-Plattform an, um die Effizienz und Nachhaltigkeit intelligenter Haushaltsgeräte zu verbessern

Beko hat es sich zur Aufgabe gemacht, Spitzentechnologien zu liefern, von denen die Kunden profitieren und die den Planeten schonen. Mithilfe von KI-gestützten Funktionen bietet HomeWhiz Nutzern eine einfache Möglichkeit, ihr gesamtes Zuhause über ihr Smartphone zu steuern. Die Anwendung ist intelligent, einfach und ermöglicht es den Nutzern, sich in Echtzeit mit ihren Geräten zu verbinden. Sie unterstützt sie dabei, Rechnungen, Energie- und Wasserverbrauch zu senken und Aufgaben wie die Nachbestellung von Waschmittel zu automatisieren.

Sehen, sparen und nachhaltig handeln!

Mit dem Smart-Home-System können Nutzer jetzt die Effizienz ihrer Geräte und den Ressourcenverbrauch ganz einfach überwachen und optimieren. Mit HomeWhiz können Benutzer den täglichen, wöchentlichen und monatlichen Ressourcenverbrauch mühelos verfolgen und komplexe Verbrauchsdaten in klare, umsetzbare Erkenntnisse umwandeln. Die Funktion hilft den Nutzern nicht nur zu verstehen, wie viel, sondern auch warum Energie und Wasser verbraucht werden, und ermöglicht so intelligentere Routinen, eine optimierte Gerätenutzung und langfristige Einsparungen durch gewohnheitsmäßige Anpassungen.

„HomeWhiz will das Leben nicht nur einfacher machen, sondern auch nachhaltiger und kosteneffizienter", sagte Akın Garzanlı. Marketingleiter bei Beko. „Als einer der weltweit führenden Hersteller von Haushaltsgeräten und mit 22 Marken unter dem Dach von Beko bieten wir Verbrauchern eine einzige Plattform, die die täglichen Aufgaben automatisieren und umfangreiche Daten liefern kann."

Beko verfügt über ein Netzwerk von 29 Forschungs-, Entwicklungs- und Designzentren weltweit und entwickelt seine Technologien wie HomeWhiz kontinuierlich weiter, um den sich wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden.

Zu den erweiterten Funktionen gehören:

Adaptive Merkmale

Dieses Projekt konzentriert sich auf die Entwicklung einer intelligenten Wäschereilösung, die personalisierte Wasch- und Trockenerlebnisse bietet, die auf die individuellen Vorlieben der Nutzer zugeschnitten sind. Durch die Nutzung der KI-Funktionen der HomeWhiz-Plattform analysiert das System das Feedback und die Gewohnheiten der Nutzer, um die Programmeinstellungen automatisch anzupassen und zu optimieren. So wird sichergestellt, dass die Wäsche genau so gereinigt wird, wie es gewünscht ist, was sowohl die Zufriedenheit als auch die Effizienz steigert.