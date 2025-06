Wie sichere Kommunikation den militärischen Erfolg beeinflusst

Der taktische Einsatz von Drohnen und anderen unbemannten Systemen verändert grundlegend die Art und Weise, wie moderne Konflikte geführt werden: Der Krieg verlagert sich zunehmend in die Luft – präzise, flexibel und mit vergleichsweise einfachen Mitteln. Doch für den Einsatz unbemannter Systeme braucht es mehr als nur Technologie: Echtzeitdaten, stabile Kommunikation und vernetzte Einsatzkoordination sind entscheidend für Effizienz und Wirkung.

Kommunikation als kritischer Erfolgsfaktor

Moderne militärische Drohnen operieren häufig außerhalb der Sichtlinie und über instabile Netzwerke. Doch ohne eine verlässliche Datenverbindung gehen Kontrolle und Lagebewusstsein verloren. Ein Unternehmen, welches hier Lösungsansätze bietet, ist Harvest Technology: Mit seiner Kommunikationsplattform Nodestream bietet Harvest die Echtzeitübertragung von Daten über extrem schmalbandige und instabile Verbindungen – etwa über Satellit oder Mobilfunknetze in abgelegenen Regionen.

Eine Besonderheit: Die Technologie ist netzwerkunabhängig, reduziert den Bandbreitenbedarf um bis zu 70 Prozent und bietet eine 384-Bit-Verschlüsselung. Dadurch ist eine sichere, verzögerungsarme Übertragung von Live-Video, Audio und Telemetriedaten möglich – ein wichtiger Vorteil in militärischen Umgebungen. Auch die Sprachkommunikation zwischen Einsatzkräften und Kommandozentralen kann mit dem Modul Nodecom abgesichert werden.

Dual-Use-Technologien mit strategischem Potenzial

Ursprünglich wurden die Kommunikationssysteme von Harvest für Offshore-Inspektionen in der Öl- und Gasindustrie entwickelt. Heute steigt die Nachfrage im Verteidigungssektor deutlich. Neben der Drohnensteuerung können auch Roboter, autonome Fahrzeuge oder Rettungsteams vernetzt werden. Die Lösungen gelten als robust für sogenannte „contested and congested environments“ – also umkämpfte Gebiete mit gestörter Kommunikation.

Ein zivil genutztes Beispiel ist der Einsatz in der medizinischen Teleassistenz: Ärzte könnten Notfallteams vor Ort über Nodestream-Liveübertragungen anleiten. Auch in der Katastrophenhilfe, bei Küstenwacheinsätzen oder in der maritimen Logistik steigt die Nachfrage nach solchen Technologien.

Marktausblick und Expansion nach Europa

Laut SNS Insider soll der Markt für Drohnenkommunikation bis 2032 auf über 5,5 Milliarden US-Dollar anwachsen – mit jährlichen Wachstumsraten von rund elf Prozent. Treiber sind die zunehmende Verbreitung unbemannter Fluggeräte (UAVs), die Digitalisierung militärischer Operationen und Programme wie das Replicator Project der USA, das mit jährlich 500 Millionen US-Dollar Investitionen die Verbreitung unbemannter Systeme beschleunigen soll. Beobachter sehen in Harvest Technology einen möglichen Disruptor für sichere Datenverbindungen – weisen aber auch auf den harten Wettbewerb mit Großanbietern hin.