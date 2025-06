USA und China nähern sich Handelsabkommen – Doch der wahre Test steht noch aus

Nach zwei intensiven Verhandlungstagen in London haben die USA und China eine Einigung erzielt, die eine Grundlage zur Beendigung ihrer jüngsten Handelskrise bieten soll. Doch obwohl US-Handelsminister Howard Lutnick (Foto) von einem "Rahmenabkommen" sprach, das auf dem im Mai in Genf vereinbarten Konsens aufbaut, bleibt der endgültige Durchbruch ungewiss, da sowohl US-Präsident Donald Trump als auch Chinas Präsident Xi Jinping das Abkommen noch absegnen müssen.

China hingegen fordert, dass die USA ihre Exportbeschränkungen für Hightech wie Chips zurücknehmen. "Wir haben viel über Vereinbarungen über Rahmenbedingungen für Gespräche gehört", sagt Josef Gregory Mahoney, Professor an der Universität Shanghai gegenüber Bloomberg. "Aber die grundlegende Frage bleibt: Chips gegen seltene Erden. Alles andere ist ein Pfauentanz." Die größten Verluste des Handelskriegs seien nicht die Umsatzeinbußen, sondern der Vertrauensverlust, fügte er hinzu.

"Wir haben ein Rahmenabkommen erreicht, um den Genfer Konsens umzusetzen", sagte Lutnick und unterstrich damit, dass Fortschritte erzielt wurden, nachdem die Beziehungen zwischen den USA und China in den letzten Monaten von gegenseitigen Vorwürfen und Handelsbarrieren geprägt waren. Trotz der positiven Rhetorik bleibt das Vertrauen der Märkte in den Deal gedämpft. Die Reaktionen nach den Verhandlungen waren eher zurückhaltend: Während der chinesische Aktienmarkt leicht anstieg, fielen die US-Aktienfutures. Der Goldpreis hingegen zog an, was eher dafür spricht, dass die Märkte nicht viel Vertrauen in die Vereinbarung haben.

Der wahre Test wird nun sein, ob beide Staatsoberhäupter dem Deal zustimmen und die Details in einer endgültigen Vereinbarung geregelt werden. "Die Details sind entscheidend, aber die Aussicht auf eine Entspannung ist sicherlich unterstützend für Risikoinvestitionen", erklärte Chris Weston, Analysechef bei Pepperstone.

Besonders heikel bleibt die Frage, wie weit die USA bereit sind, ihre Exportkontrollen zu lockern, die China in den letzten Monaten auferlegt wurden. Dazu gehören unter anderem Beschränkungen für den Export von High-Tech-Waren wie Chipdesign-Software und Flugzeugteilen.

Diese Exportkontrollen könnten als Druckmittel genutzt werden, um China zu weiteren Konzessionen zu bewegen. Doch der Schritt, diese Kontrollen zurückzunehmen, stellt einen signifikanten politischen Wandel dar, da sie ursprünglich mit Sicherheitsbedenken begründet wurden.

Das Ziel der Verhandlungen ist es, die gegenseitigen Zölle zu reduzieren, die das bilaterale Handelsvolumen schwer belastet haben. Auch wenn die Gespräche Fortschritte gemacht haben, sind sich Experten einig, dass die geopolitischen Differenzen und tiefgreifenden Wirtschaftsmodelle der beiden Länder nicht so leicht zu überwinden sind.

"Die Wahrscheinlichkeit weiterer Störungen und Rückschläge ist nach wie vor hoch", kommentierte Scott Kennedy, Senior Advisor am Center for Strategic and International Studies in Washington.

Eine endgültige Einigung könnte auch Auswirkungen auf andere Bereiche des internationalen Handels haben. So warnt die Weltbank davor, dass die erhöhten Zölle und die damit verbundene Unsicherheit das weltweite Wirtschaftswachstum stark bremsen könnten. Das Handelsabkommen, das noch der Genehmigung der beiden Präsidenten bedarf, könnte einen wichtigen Schritt hin zu einer stabileren Handelsbeziehung darstellen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion