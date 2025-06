Sind 4.000 Dollar pro Unze Gold in diesem Jahr möglich? Sind 4.000 Dollar pro Unze Gold in diesem Jahr möglich? Die Krisen der Welt haben Gold von gut 2.600 Anfang des Jahres in der Spitze bis etwa 3.500 US-Dollar pro Unze katapultiert. Selbst auf Euro-Basis ergab sich ein neuer Rekordstand. Zuletzt …