Niedrige Zinsen als Katalysator für den Wachstumskurs der Standard Bank Group

Als größte Bankengruppe Südafrikas profitiert die Standard Bank Group Ltd. von sinkenden Leitzinsen. Denn ein Zinsrückgang dürfte einerseits die Nachfrage nach Krediten ankurbeln und andererseits verbessern sich die Margen der Kreditinstitute. Das Traditionshaus bietet Finanzdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden und betreibt ein Netz von 746 Filialen in Südafrika und 240 in anderen Teilen Afrikas. Das Bankenhaus konnte sich wegen der politischen Verhältnisse Südafrikas zunächst nur langsam in andere afrikanische Länder ausdehnen. In Angola und Nigeria sind für dieses Jahr eine ausgeweitete Aktivität am jeweiligen Kapitalmarkt geplant.

Die Bankengruppe zeigt ein eindrückliches Umsatz- und Gewinnwachstum. Während der vergangenen fünf Jahre wuchs der Konzernumsatz um durchschnittlich 12,6% p.a. auf 416,4 Mrd. ZAR (2024). Das operative Ergebnis stieg um durchschnittlich 23,6% jährlich auf 77,1 Mrd. ZAR. Dies unterstreicht die wachsende Profitabilität des Geldhauses.