NTT DATA Business Solutions AG / NTT DATA Business Solutions ernennt ...

Jürgen Pürzer, bisheriger CFO von NTT DATA Business Solutions, übernimmt die Rolle des CFO im Mutterkonzern NTT DATA, Inc. mit Hauptsitz in London und berichtet dort direkt an CEO Abhijit Dubey. Dieser Wechsel würdigt seine umfassende Finanzexpertise und seine maßgeblichen Beiträge zum nachhaltigen Erfolg von NTT DATA Business Solutions in den letzten fünf Jahren. Erst vor kurzem veröffentlichte das Unternehmen neue Rekordwerte für das Geschäftsjahr 2024/25: Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr zweistellig um 14,7 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro.



Mit Nicola Czymek-Lauer beruft NTT DATA Business Solutions erstmals eine Frau in den Vorstand und setzt damit ein klares Signal für moderne und zukunftsorientierte Führung. Nicola Czymek-Lauer startete ihre Finanzkarriere mit einer Stammhauslehre bei der Siemens AG und hatte danach leitende Positionen bei Siemens, Unify und Atos inne. Seit ihrem Wechsel zu NTT DATA Business Solutions im Jahr 2020 verantwortete sie als Head of Internal Audit und Head of Treasury zwei globale Schlüsselbereiche. Zuletzt agierte sie als Head of Global Finance und war als Executive Vice President Mitglied des Global Leadership Teams (GLT). In enger Abstimmung mit Jürgen Pürzer hat sie in den vergangenen Monaten die Übergabe der Zuständigkeiten vorbereitet und so einen reibungslosen Übergang ermöglicht.



Friedrich Fleischmann, Aufsichtsratsvorsitzender von NTT DATA Business Solutions: "Der Aufsichtsrat dankt Jürgen Pürzer herzlich für seine herausragende Arbeit und freut sich, dass er seine Expertise künftig auf Konzernebene einbringen wird. Nicola Czymek-Lauer hat uns durch ihre breite finanzielle Expertise und ihre umfassende Erfahrung in Schlüsselpositionen des Unternehmens überzeugt. Ihre Ernennung ist ein starkes Signal für die erfolgreiche Entwicklung von Führungspersönlichkeiten aus den eigenen Reihen."

Norbert Rotter, CEO von NTT DATA Business Solutions: "Ich gratuliere Jürgen Pürzer zu seinem nächsten Karriereschritt und wünsche ihm in seiner neuen Funktion weiterhin viel Erfolg. Seine Weitsicht hat in den vergangenen fünf Jahren maßgeblich zu unseren Rekordergebnissen beigetragen. Mit Nicola Czymek-Lauer gewinnen wir nicht nur eine kompetente und ausgewiesene Führungspersönlichkeit, sondern auch eine Kollegin, die unsere Ziele und Werte teilt. Die interne Nachfolge sichert Kontinuität und setzt ein klares Zeichen für Stabilität im Vorstand. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit ihr und die neuen Impulse, die wir gemeinsam für NTT DATA Business Solutions setzen werden."



Jürgen Pürzer, neuer CFO von NTT DATA, Inc.: "Ich schaue mit Stolz auf fünf erfolgreiche Jahre bei NTT DATA Business Solutions zurück, die für mich persönlich und beruflich sehr wertvoll waren. Für das Vertrauen und die engagierte Zusammenarbeit danke ich allen Kolleginnen und Kollegen herzlich. Ich freue mich nun sehr auf meine neue Aufgabe und bin überzeugt, dass Nicola Czymek-Lauer mit ihrer Expertise die Finanzstrategie von NTT DATA Business Solutions mit Klarheit und Weitblick weiterentwickeln wird."

Nicola Czymek-Lauer, neue CFO von NTT DATA Business Solutions: "Ich bedanke mich für das Vertrauen in meine Fähigkeiten und blicke voller Motivation auf meine neue Aufgabe. Aufbauend auf der hervorragenden Arbeit meines Vorgängers Jürgen Pürzer möchte ich unsere Finanzstrategie gezielt weiterentwickeln und nachhaltiges Wachstum stärken. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit CEO Norbert Rotter und bin überzeugt, dass wir auch in einem volatilen Umfeld unseren erfolgreichen Kurs halten und wichtige Weichen für die Zukunft stellen können."



Weiter Informationen finden Sie unter https://nttdata-solutions.com/de/ .

Über NTT DATA Business Solutions



NTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/de/) ist ein weltweit führender IT Service Provider mit Fokus auf SAP und einem leistungsstarken Partnernetzwerk. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung unterstützen wir Unternehmen weltweit auf ihrem Weg zum Intelligent Enterprise. Dafür liefern wir End-to-End-Lösungen, die Wachstum und Erfolg nachhaltig beschleunigen - von der strategischen Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services und darüber hinaus. Als globaler strategischer SAP-Partner treiben wir Innovationen voran und nutzen neueste Technologien, um unsere Kunden individuell und branchenübergreifend zu beraten. Unsere mehr als 16.700 engagierten Mitarbeitenden in über 30 Ländern sind dafür täglich im Einsatz.

NTT DATA Business Solutions ist Teil von NTT DATA

(https://www.nttdata.com/global/en/) . Der vertrauenswürdige globale Business- und Technologieführer mit Hauptsitz in Tokio erwirtschaftet einen Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar. Als One NTT DATA betreuen wir 75 % der Fortune Global 100 und unterstützen unsere Kunden bei innovativen, optimierenden und transformierenden Prozessen für ihren langfristigen Erfolg. NTT DATA ist Teil der NTT Group.



Pressekontakt:



Jasmin Straeter

Head of Global Communications

NTT DATA Business Solutions AG

Königsbreede 1

33605 Bielefeld, Germany

T: +49 (0) 521 / 9 14 48 108

E-mail: mailto:jasmin.straeter@nttdata.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/24336/6052928 OTS: NTT DATA Business Solutions AG