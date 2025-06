Kleinunternehmen blicken skeptisch auf Regierungswechsel (FOTO)

Eschborn (ots) - Kleinunternehmen scheinen ihr Stimmungstief allmählich zu

überwinden, das zeigt die aktuelle Studie von VR Smart Finanz und der Steinbeis

Hochschule aus dem Juni 2025. Ihre geschäftliche Entwicklung schätzen sie im

Vergleich zu vor 12 Monaten zwar nur leicht verbessert ein, für die Zukunft sind

die Unternehmen aber wieder optimistischer. So verzeichnet der

Kleinunternehmerindex der VR Smart Finanz für den 12-Monatsrückblick einen

Anstieg um drei Punkte zur Vorbefragung im Herbst 2024. Mit einem Wert von 0

liegt er aber immer noch auf niedrigem Niveau. Für den Zukunftsblick zeigt der

Index einen Anstieg um 6 Punkte auf +19. Der Regierungswechsel und das

Koalitionspapier tragen nur unwesentlich zu den positiven Zukunftserwartungen

bei, auch wenn die Befragten die Pläne zu Steuerentlastungen und Bürokratieabbau

begrüßen.



Verbesserte Stimmung bei Kleinunternehmen





Zwar beurteilen die kleinen Unternehmen sowohl ihre wirtschaftliche Situationals auch die Umsatz- und Gewinnentwicklung der vergangenen 12 Monate als leichtverbessert. Die Liquiditätsengpässe liegen allerdings mit 53 % immer noch aufhohem Niveau und mehr als drei Mal so hoch wie im letzten Vorkrisenjahr 2019.Für die Zukunft sind die Unternehmen wieder zuversichtlicher gestimmt underwarten mehrheitlich (rd. 44 %) eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichenSituation und steigende Aufträge.Gemischter Blick auf den Wechsel in BerlinOb der Regierungswechsel zum Stimmungsaufschwung beiträgt, bleibt unklar.Lediglich ein Drittel (32 %) der Kleinunternehmen gibt an, aufgrund der neuenRegierung zuversichtlicher in die Zukunft zu schauen. Allerdings erwartet überdie Hälfte (53 %), dass Deutschland wieder auf den Wachstumspfad zurückkehrenwird. Dafür äußern die Unternehmen klare Erwartungen an die neue Regierung:Bürokratieabbau, Senkung der Energiekosten und Infrastrukturinvestitionen sinddie größten Handlungsfelder. Lediglich 3 % der Befragten sehen hier keinenHandlungsbedarf.Neuverschuldung für Verteidigungsfähigkeit und Infrastrukturverbesserungen wirdbegrüßtÄhnlich groß wie die Erwartungen sind die Herausforderungen, denenKleinunternehmen sich gegenübersehen. Neben Kostensteigerungen (55 %) machenihnen Nachfragerückgänge (46 %) und rechtliche Rahmenbedingungen (38 %) diegrößten Sorgen. Ein möglicher Arbeitskräftemangel ist hingegen nur noch für 22 %relevant (-4 Prozentpunkte im Vergleich zum Herbst 2024). Daneben geben auch diegeopolitischen Krisen Anlass für Verunsicherung. Durch den Zollkonflikt mit den