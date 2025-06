Tesla: Robotaxi-Start noch im Juni – doch Trump könnte alles kippen!

Nach einem heftigen Kursrückgang in Folge der öffentlichen Fehde mit Donald Trump hat sich die Tesla-Aktie am Dienstag um 5,7 Prozent erholt und bei 326,09 US-Dollar geschlossen. Anlass war ein von Elon Musk veröffentlichtes Video, das ein fahrerloses Model Y in Austin, Texas, zeigt – Teil der Ankündigung, dass Teslas erster Robotaxi-Dienst "vorläufig" am 22. Juni starten soll.