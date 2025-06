Partnerschaft als Motor der digitalen Lottorevolution

Konstanz (ots) - Mit der Beteiligung des international führenden,

multinationalen Lotteriebetreibers Allwyn stärkt Next Lotto seine Marktposition

und verfolgt ehrgeizige Pläne für die Zukunft



Der multinationale Lotteriebetreiber Allwyn hat eine Minderheitsbeteiligung von

25,1 % an dem deutschen Lotterietechnologie-Unternehmen Next Lotto erworben.

Gemeinsam konzentrieren sich beide Partner auf Innovation und eine langfristige

Strategie zur digitalen Weiterentwicklung des Lotteriemarkts in Deutschland.





"Diese Transaktion ist eine spannende Gelegenheit für Allwyn, sein Know-how in

den deutschen Lotteriemarkt einzubringen. Der Fokus von Next Lotto auf

Digitalisierung und Innovation ergänzt unsere eigenen Stärken in der

Transformation und Modernisierung von Lotterien. Diese Partnerschaft stellt

einen weiteren wichtigen Schritt in unserer internationalen Wachstumsgeschichte

dar." - Stepan Dlouhy, Chief Investment Officer von Allwyn



"Wir freuen uns, Allwyn als Anteilseigner gewonnen zu haben - einen erfahrenen

Betreiber und einen der größten internationalen Akteure im weltweiten

Lotteriemarkt. Wir schätzen ihre Expertise und internationale Perspektive und

freuen uns auf den Austausch von Ideen und die Zusammenarbeit." - Philipp

Loew-Albrecht, CEO von Next Lotto



Über Next Lotto:



Next Lotto steht für smarte Technologien, eine starke Nutzerorientierung und die

Vision, staatlich lizenziertes Lotto in das digitale Zeitalter zu überführen.

Das Unternehmen aus Konstanz am Bodensee begeistert mit seinen Anwendungen,

Lotto Scanner und Clever Lotto, bereits hunderttausende NutzerInnen.



Über Allwyn:



Allwyn ist ein führender multinationaler Lotteriebetreiber. Allwyn entwickelt

bessere Lotterien, die mehr für gemeinnützige Zwecke erwirtschaften, indem das

Unternehmen auf Innovation, Technologie, Effizienz und Sicherheit in einem

wachsenden Portfolio im Bereich Freizeit- und Unterhaltungsspiele setzt. Der

Lotterie-zentrierte Ansatz, der auf erschwingliches, unterhaltsames Spielen

abzielt, hat Allwyn führende Marktpositionen mit vertrauenswürdigen Marken in

ganz Europa eingebracht - darunter in Österreich, Tschechien, Griechenland und

Zypern, Italien, dem Vereinigten Königreich sowie in den USA (Illinois).

https://www.allwyn.com/



Pressekontakt:



Susanne Börensen

E-Mail: mailto:press@nextlotto.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173163/6052766

OTS: Next Lotto GmbH