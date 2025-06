TV ist mehr als Entertainment, es ist Durchstarter für Marken

Köln (ots) - Inmitten des Bewegtbild-Hypes bleibt eines unveränderlich: die

Universalität des klassischen Fernsehens. Das belegt die Untersuchung die RTL

Data im Auftrag der Ad Alliance durchgeführt hat. Das lineare Fernsehen ist der

Magnet, an dem Unterhaltung, Gemeinschaft und Markenbindung aufeinandertreffen.

Es bietet unkomplizierte Erlebnisse und vertraute, erinnerungsweckende Werbung.

Die neue Studie The L-Effect: L-TV als Image-Boost für Marken zeigt, warum

klassisches Fernsehen in Zeiten des Streaming-Phänomens der geheime Star ist.



Entspannte Unterhaltung vs. Entertainment-Stress







sie überfordernd. Über 70 Prozent machen von dem Angebot Gebrauch, nutzen bis zu

drei Bewegtbildkanäle täglich oder fast täglich. Diese Fülle an Optionen kann

Stress verursachen und führt zu dem frustrierenden "Ich weiß nicht, was ich

gucken soll"-Moment. In diesen Situationen greifen viele auf das verlässliche,

unkomplizierte lineare Fernsehen zurück. Statt Scroll-Marathon, um den passenden

Inhalt zu finden, ist unbeschwerte TV-Unterhaltung angesagt.



TV öffnet viele Türen



TV ist mit seinem umfassenden Charakter nicht nur ein Gesellschaftsmedium, das

verbindet, sondern auch überraschender Impulsgeber. Die Zuschauerschaft genießt

es, sich zurückzulehnen und unerwartete Inhalte zu entdecken, während sie

gleichzeitig in der Realität verankert bleiben. In einer hektischen Zeit bietet

TV eine unverfälschte Verbindung zur Welt.



Werbung ist nicht gleich Werbung



Der große Bildschirm vereint Unterhaltung mit Markenbindung und einer vertrauten

Werbeerfahrung, besonders im Vergleich zu globalen Streaminganbietern.



- Vertraute Alltagsbindung: Fernsehwerbung wird als informativ und unterhaltend

wahrgenommen und ist um 14 Prozent vertrauter als Werbung bei

Prozent vertrauter als bei YouTube. Marken aus dem Fernsehen werden schneller

im Warenregal erkannt, die Wiedererkennung ist 51 Prozent höher als bei

Amazon-Werbung und 120 Prozent höher als bei YouTube. Das fördert Alltagsnähe

und Akzeptanz der Werbung, was die Markenbindung stärkt.

- Orchestrierte Integration: Die harmonische Integration ins Programm sorgt für

mehr Akzeptanz. TV-Werbung wird als orchestriert wahrgenommen und das macht

sie um acht Prozent unterhaltender als bei Amazon und um 66 Prozent stärker

als bei YouTube. TV-Werbung ist ein akzeptierter Teil des Fernseherlebnisses

und stärkt die Wahrnehmung von Marken als vertrauenswürdig und hochwertig. Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Die Vielfalt der Bewegtbildinhalte und -kanäle wird geschätzt, gleichzeitig istsie überfordernd. Über 70 Prozent machen von dem Angebot Gebrauch, nutzen bis zudrei Bewegtbildkanäle täglich oder fast täglich. Diese Fülle an Optionen kannStress verursachen und führt zu dem frustrierenden "Ich weiß nicht, was ichgucken soll"-Moment. In diesen Situationen greifen viele auf das verlässliche,unkomplizierte lineare Fernsehen zurück. Statt Scroll-Marathon, um den passendenInhalt zu finden, ist unbeschwerte TV-Unterhaltung angesagt.TV öffnet viele TürenTV ist mit seinem umfassenden Charakter nicht nur ein Gesellschaftsmedium, dasverbindet, sondern auch überraschender Impulsgeber. Die Zuschauerschaft genießtes, sich zurückzulehnen und unerwartete Inhalte zu entdecken, während siegleichzeitig in der Realität verankert bleiben. In einer hektischen Zeit bietetTV eine unverfälschte Verbindung zur Welt.Werbung ist nicht gleich WerbungDer große Bildschirm vereint Unterhaltung mit Markenbindung und einer vertrautenWerbeerfahrung, besonders im Vergleich zu globalen Streaminganbietern.- Vertraute Alltagsbindung: Fernsehwerbung wird als informativ und unterhaltendwahrgenommen und ist um 14 Prozent vertrauter als Werbung bei Amazon und 66Prozent vertrauter als bei YouTube. Marken aus dem Fernsehen werden schnellerim Warenregal erkannt, die Wiedererkennung ist 51 Prozent höher als beiAmazon-Werbung und 120 Prozent höher als bei YouTube. Das fördert Alltagsnäheund Akzeptanz der Werbung, was die Markenbindung stärkt.- Orchestrierte Integration: Die harmonische Integration ins Programm sorgt fürmehr Akzeptanz. TV-Werbung wird als orchestriert wahrgenommen und das machtsie um acht Prozent unterhaltender als bei Amazon und um 66 Prozent stärkerals bei YouTube. TV-Werbung ist ein akzeptierter Teil des Fernseherlebnissesund stärkt die Wahrnehmung von Marken als vertrauenswürdig und hochwertig.