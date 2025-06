Bertelsmann und RTL Group setzen auf OneStream für Konzernfinanzberichterstattung

Frankfurt und Gütersloh, Deutschland (ots/PRNewswire) - OneStream, die führende

Plattform für das Finanzmanagement, welche durch die Vereinheitlichung von

Finanz- und operativen Daten die Arbeit von CFO´s im Bereich der

Finanzkonsolidierung, Berichterstattung sowie der Planung weltweit modernisiert

und vereinfacht, gab heute bekannt, dass sich das internationale Medien-,

Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen Bertelsmann inklusive der RTL Group -

das führende Entertainment-Unternehmen für Broadcasting, Streaming, Content und

digitale Formate - für OneStream entschieden hat, um seine

Konzernberichterstattungsprozesse zu modernisieren und zu vereinheitlichen.



Bertelsmann und die RTL Group werden die intelligente Finanzplattform von

OneStream einsetzen, um den Konzernabschluss, die Konsolidierung und das

Reporting über ihre vielfältigen Geschäftseinheiten hinweg zu vereinfachen.

Dieser Schritt unterstützt das Ziel von Bertelsmann, die Finanzprozesse zu

digitalisieren, zu standardisieren und dabei die Transparenz, Agilität und

Skalierbarkeit zu erhöhen.





"Mit OneStream erhalten wir eine moderne Plattform, die intelligentere und

schnellere Finanzprozesse in unserem globalen Unternehmen ermöglicht.", so Rolf

Hellermann, Finanzvorstand von Bertelsmann. "Die Flexibilität und

Funktionsvielfalt der OneStream-Plattform wird unsere langfristigen Ziele

unterstützen und gleichzeitig unsere IT-Finanzlandschaft vereinfachen."



OneStream bietet eine einheitliche, erweiterbare Lösung, die es den

Finanzabteilungen erlaubt, sich stärker auf wertschöpfende Analysen anstelle

manueller Aufgaben zu konzentrieren - und wird eine zentrale Rolle in der

KI-Strategie von Bertelsmann einnehmen.



"Wir freuen uns sehr, Bertelsmann in der OneStream-Community willkommen zu

heißen", ergänzt Matt Rodgers, EVP von OneStream. "Diese Partnerschaft

unterstreicht unsere starke Dynamik in der DACH-Region und unser Engagement,

führende deutsche Unternehmen auf ihrem Weg zur Digital Finance Excellence zu

unterstützen."



Über OneStream Software



OneStream unterstützt moderne Finanzteams dabei, über die bloße

Berichterstattung hinaus die Zukunft des Unternehmens aktiv zu gestalten. Die

Plattform ist führend im Enterprise-Finance-Bereich und vereinheitlicht Finanz-

und operative Daten, integriert KI für bessere Entscheidungen und höhere

Produktivität und stärkt die Rolle des CFOs als strategische Führungskraft. Mit

der cloudbasierten Digital Finance Platform modernisiert OneStream das

CFO-Office. Die Lösung kombiniert zentrale Finanz- und operative Prozesse in

einer Plattform, nutzt KI für Planung und Forecasting und bietet dank

erweiterbarer Architektur größtmögliche Flexibilität bei sich wandelnden

Geschäftsanforderungen. OneStream zählt über 1.600 Kunden, darunter 17 % der

Fortune 500, mehr als 300 Partner für Implementierung und Entwicklung sowie über

1.500 Mitarbeitende. Die Vision: das Betriebssystem für moderne Finanzfunktionen

zu werden. Weitere Informationen unter: https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4446

568-1&h=2599268835&u=https%3A%2F%2Fwww.onestream.com%2F&a=onestream.com



