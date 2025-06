Hamburger Vorstoß zum Umgang mit psychisch kranken Tätern

HAMBURG (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund der jüngsten Gewalttaten setzt sich Hamburg für eine länderübergreifende Zusammenarbeit zur Verringerung der Gefährdungsrisiken durch psychisch erkrankte Menschen ein. Ein Beschlussvorschlag für die in Bremerhaven beginnende Innenministerkonferenz sieht dazu unter anderem eine bessere Abstimmung der Sicherheits- und Gesundheitsbehörden vor, wie ein Sprecher der Hamburger Innenbehörde der Deutschen Presse-Agentur sagte.

In Hamburg hatte Ende Mai eine 39-jährige Frau bei einer Messerattacke auf dem Hauptbahnhof 18 Menschen verletzt. Sie war erst tags zuvor aus einer psychiatrischen Klinik in Niedersachsen entlassen worden und bereits zuvor durch Gewalttaten aufgefallen. Am Pfingstwochenende hatte dann eine Frau in München mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen. Polizeibeamte schossen auf sie und verletzten sie tödlich. Auch diese Frau hatte sich vor der Tat auffällig verhalten.