Rüstungs-Aktien beenden vorerst ihre Kurskorrektur

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Rückschlägen von ihren Rekordhochs haben sich die Aktien aus der deutschen Rüstungsbranche am Mittwoch stabilisiert. Die Papiere von Hensoldt , Renk und Rheinmetall legten am Vormittag um bis zu dreieinhalb Prozent zu. In den vergangenen Börsentagen hatten Gewinnmitnahmen belastet.

Die Anteile von Renk waren in der Spitze seit Jahresbeginn um fast 370 Prozent nach oben geschnellt. Daraufhin hatte die Bank of America sie am Vortag gleich um zwei Investmentstufen von "Buy" auf "Underperform" abgestuft. Das hatte ihnen ein Minus von fast 12 Prozent eingebrockt und auch Rheinmetall und Hensoldt belastet.