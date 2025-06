K+S mit Erholungsversuch - Kepler verdoppelt Kursziel

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einem positiven Kommentar von Kepler Cheuvreux haben die Aktien von K+S am Mittwochmorgen zur Erholung angesetzt. In der Spitze kletterten die Papiere der Kasseler um 4,4 Prozent auf 16,49 Euro und näherten sich damit wieder ihrem jüngsten Hoch seit Oktober 2023 bei 16,77 Euro. Am späten Vormittag lagen K+S noch rund 2 Prozent im Plus.

Die Kepler-Experten hob im Rahmen einer umfassenden Agrarchemie-Branchenanalyse ihr Kursziel auf mehr als das Doppelte auf 33 Euro an. Das wäre das höchste Niveau seit drei Jahren. K+S werde am Markt oft falsch eingestuft, so die Kepler Experten. Ja, ältere Kali-Minen in Deutschland produzierten teurer und ja, über Standard-Kaliprodukte gebe es im Moment nicht viel zu schreiben.