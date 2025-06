Nuvoton präsentiert alternative Lichtquellenlösungen zu Quecksilberdampflampen auf der LASER World of PHOTONICS 2025 vom 24. bis 27. Juni

KYOTO, Japan, 11. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Nuvoton Technology Corporation Japan (nachfolgend „NTCJ") gab am 15. Januar die Markteinführung seines branchenführenden (*) Indigo-Halbleiterlasers bekannt, der eine optische Ausgangsleistung von 1,7 W und eine Wellenlänge von 420 nm aufweist. Einzelheiten über das neue Produkt und alternative Lichtquellenlösungen zu Quecksilberdampflampen werden auf der LASER World of PHOTONICS 2025 in München von Dienstag, 24. Juni bis Freitag, 27. Juni vorgestellt. Das Unternehmen wird alle Besucher an seinem Stand willkommen heißen.

(*) Stand 15. Januar 2025, basierend auf der Forschung von NTCJ zu Halbleiterlasern, die bei einer Wellenlänge von 420 nm emittieren