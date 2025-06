Warum offene Mitgliedsbeiträge Fitnessstudios mehr kosten als nur Geld - und wie Sie sich vor den Folgen schützen (FOTO)

Buchholz i. d. Nordheide (ots) - Volle Trainingsflächen, zufriedene Mitglieder -

und trotzdem ist am Monatsende das Konto leer? Für viele Betreiber von

Fitnessstudios ist das bittere Realität. Woran das liegt und warum offene

Mitgliedsbeiträge nicht nur Liquidität kosten, sondern auch Vertrauen, Nerven

und Kundenbindung? Hier gibt es die Antwort!



Das Studio läuft, Kurse sind ausgebucht, Trainer bestens ausgelastet - der

äußere Eindruck: alles im grünen Bereich. Doch unter der Oberfläche brodelt es.

Denn was viele Fitnessstudiobetreiber nicht sehen wollen: Offene

Mitgliedsbeiträge stellen nicht nur ein ärgerliches Detail in der Buchhaltung

dar - sie bringen den gesamten Betriebsablauf ins Wanken. Denn wenn Liquidität

fehlt, geraten selbst solide wirtschaftende Studios ins Straucheln. So

beobachtet auch die DIAGONAL Gruppe seit Jahren, dass Studios viel zu spät

reagieren - und sich so stillschweigend in eine gefährliche Schieflage

manövrieren. "Viele Betreiber sind zu lange zu nachsichtig", warnt Philipp

Kadel, Geschäftsführer der DIAGONAL Gruppe. "Doch was wie Kulanz aussieht, endet

oft in Zahlungsrückständen und gefährdet nicht nur den Cashflow, sondern auch

die Zukunft des Studios."







er hinzu. "Wenn Mahnungen unklar oder zu spät versendet werden, fühlen sich

selbst zahlende Mitglieder unfair behandelt." Die Folge: ein Kreislauf aus

Frustration, Vertrauensverlust und Imageproblemen. Professionelles

Forderungsmanagement kann hier den entscheidenden Unterschied machen - nicht

nur, um Beiträge einzutreiben, sondern auch, um Kunden zurückzugewinnen und das

Image zu schützen. Philipp Kadel ist seit fast drei Jahrzehnten im

Forderungsmanagement tätig. Als Geschäftsführer der DIAGONAL Gruppe und mit der

Entwicklung von Debi-Plus hat er eine Lösung geschaffen, die Fitnessstudios ein

effizientes, technikgestütztes Forderungsmanagement ermöglicht - ohne auf

Menschlichkeit zu verzichten.



Wenn klassische Mahnsysteme versagen: Das sind die wahren Kosten offener

Beiträge



Offene Beiträge mögen auf den ersten Blick wie ein temporäres Ärgernis wirken.

Tatsächlich jedoch entfalten sie eine teure Eigendynamik: Liquiditätsengpässe,

gestörte Geschäftsprozesse, überforderte Mitarbeiter und ein ramponiertes Image.

Gerade kleinere Studios ohne eigene Buchhaltungsabteilung stoßen hier schnell an

ihre Grenzen. Statt sich aufs Kerngeschäft - das Training - zu konzentrieren,

verlieren sie sich im Zahlungsdschungel. Dennoch bleibt im Alltag vieler Studios

noch immer kaum Zeit für strukturierte Buchhaltung - und schon gar nicht für ein Seite 1 von 2 Seite 2 ►





