Verhaltenes Geschäft - Inditex schwach

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch ihre Seitwärtsbewegung fortgesetzt. Der EuroStoxx 50 tendierte am Mittag praktisch unverändert mit 5.418,56 Punkten. Außerhalb des Euroraums lag der Londoner Leitindex FTSE 100 mit 0,1 Prozent auf 8.862,02 Zähler leicht im Plus. Der Schweizer SMI gewann ebenfalls 0,1 Prozent auf 12.365,69 Punkte.

Günstige Signale der Handelsgespräche zwischen den USA und China brachten keinen Schub. Beide Länder waren zu einem Zwischenergebnis gelangt. US-Handelsminister Howard Lutnick hatte vor Reportern in London von einem erzielten Rahmenwerk gesprochen, um die Übereinkunft von Genf umzusetzen.