Der Opel Grandland Electric mit Allradantrieb (FOTO)

- Blitz-Premiere: Top-SUV ist erster batterie-elektrischer Opel mit

Allradantrieb

- Beeindruckende Power: 239 kW (325 PS) Systemleistung, 509 Newtonmeter

Drehmoment, in 6,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h

- Ausdauernd unterwegs: Bis zu 501 km lokal emissionsfreie Reichweite (WLTP[1])

- Fürs individuelle Fahrgefühl: Vier Fahrmodi von 4WD über Sport zu Normal und

Eco plus Fahrwerk mit Frequency Selective Damping-Technologie



Kombinierte Werte für Opel Grandland Electric AWD gem. WLTP [2] :

Energieverbrauch 17,8-18,0 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.





Opel ist der erste deutsche Automobilhersteller, der bereits seit 2024 jedesModell auch batterie-elektrisch anbietet. 2025 setzt Opel seineElektrifizierungsoffensive unvermindert fort. Vor kurzem hat die Marke denersten Ausblick auf die vollelektrischen High-Performance-GSE-Modelle (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/press/omg-gse-opel-gibt-ersten-ausblick-auf-vollelektrische-gse-modelle) gegeben; jetzt zeigt das Unternehmen die erstenBilder des neuen Opel Grandland Electric AWD(https://www.youtube.com/watch?v=G8wNOITrczI) (All Wheel Drive) - das erstevollelektrische Modell mit dem Blitz, das mit Allradantrieb erhältlich seinwird."Unser Top-SUV Grandland ist ein Meilenstein für Opel und extrem beliebt. Diessehen wir, seit wir im vergangenen Oktober die Bestellbücher geöffnet haben.Schon jetzt können die Kunden aus batterie-elektrischem undPlug-in-Hybrid-Antrieb sowie Hybrid mit 48-Volt-Technologie wählen. Mit demGrandland Electric AWD erweitern wir die Auswahl in Kürze nochmals und stellenso sicher, dass unsere Kunden viel Fahrspaß mit maximaler Effizienz undSicherheit bei unterschiedlichsten Wetter- und Straßenverhältnissen verbindenkönnen", sagt Opel CEO Florian Huettl.Der neue Grandland Electric AWD fährt wie seine Modellbrüder(https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/grandland-2024?adobe_mc_ref=) imunverwechselbaren Grandland-Design vor. Das charakteristische Markengesicht -beim Grandland der 3D Vizor - integriert zentral den beleuchteten Opel-Blitz,der durch die innovative "Edge Light"-Technologie noch prominenter erstrahlt. Anden Seiten flankiert das preisgekrönte blendfreie Intelli-Lux HD Licht (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/press/neuer-opel-grandland-erhaelt-dvn-award-2025-fuer-intelli-lux-hd-licht) mit mehr als 50.000 Elementen das illuminierteLogo. In der Heckansicht blicken die Kunden auch beim Grandland Electric mitAllradantrieb auf den beleuchteten OPEL-Schriftzug. Und gemäß demressourcenschonenden "Greenovation" (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel