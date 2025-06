Tesla erholt - Musk bedauert einige Beiträge in Trump-Streit

Wer sich in Tumps Hintern einnisted, darf sich nicht beschweren, wenn es nicht gut riecht. Nun wird er einfach ausgeschieden. Für seine Wahlhelfertätigkeit erwartet er Dankbarkeit? So viel Naivität hatte ich bei Elon eigentlich nicht erwartet. Verkennung der Machtverhältnisse schon. Wenn ich etwas gegen Trump in der Hand hätte, würde ich an seiner Stelle jedenfalls nicht öffentlich damit drohen. So etwas kann gesundheitsschädlich sein. Das hätte er sich besser verkniffen. Aber seine chronische Twitter-Diarrhö in Verbindung mit dem Eingeschnapptsein eines kleinen Jungen lässt es nicht zu, erst mal in aller Ruhe nachzudenken. Da nützt es auch nichts, in Sachen größtem und schönstem Steuergesetz richtig zu liegen. Einen anderen Darmparasiten gegen seinen Wirt ausspielen zu wollen, kommt auch nicht so gut an, wenngleich der 10 Stunden brauchte um herauszufinden, wo er hingehört siehe NJ (hübsche Wortschöpfung dort "megalomaniacs"). Eine Palastrevolution macht man nicht mal eben spontan. Sein Ego hat Musk zum Staatsfeind gemacht.Der Schutzstatus, der Musk vor Gericht und Behörden in der Vergangenheit eine auffallende Milde zugutekommen ließ, dürfte dahin sein. Anhängige Verfahren könnten nun wieder aufgenommen werden. Begnadigung durch den Präsidenten kann er sich abschminken. Pentagon und NASA forderten früher mal Drogentests wegen der brisanten Rolle bei SpaceX, und fanden nichts. Das könnte sich nun schnell ändern und die Führung in andere Hände gegeben werden, wenn der Chef in Sachen Dragon-Kapseln zickt. Tesla wird ohne die staatlichen Förderungen nicht mehr konkurrenzfähig. Besondere polizeiliche Schutzmaßnahmen für Tesla-Filialen könnten plötzlich wegfallen. Im Extremfall könnte jemand feststellen, dass Musk sich illegal in den USA aufhält und damit auch seine Einkünfte ungesetzlich waren. Siehe auch https://www.20min.ch/story/steve-bannon-elon-musk-sollte-sof… Ich will nicht darauf wetten. dass Trump seine Amtsperiode durchsteht. Aber Musk ist sowohl bei Trump als auch seinen Gegnern durch. Seinen Einfluss verdankt er seinem Vermögen, doch dieses existiert nur virtuell. Er müsste erst seine Tesla-Aktien zu Geld machen. In dem Moment, wo er es tut, werden die aber so gut wie nichts mehr wert sein, denn damit würde er signalisieren, dass er selbst nicht mehr an die Zukunft dieses Ladens glaubt.